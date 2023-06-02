Дехкане не могут вернуть залог за погашенный кредит

Дехкане Туркестанской области, взявшие кредиты по программе «Сыбаға», не могут вернуть документы на заложенное имущество.

Крестьяне передавали документы на жилье в качестве залога частным учреждениям-посредникам для получения скота. Однако предприниматели, полностью погасив задолженность по кредиту, утверждают что уже несколько лет не могут получить свои документы.

Возле здания туркестанского филиала Аграрной кредитной корпорации собрались десятки крестьян из областного центра и ближайших аулов. Они приехали с одним требованием – вернуть им документы на жилье.

Оказалось, несколько лет назад они брали кредиты на развитие своих хозяйств по программе «Сыбага», до 10 млн-ов тенге. В качестве залога передали документы на жилье частному учреждению, выдававшему деньги от имени Аграрной кредитной корпорации. Однако сотни крестьян, несмотря на своевременное погашение долгов, так и не смогли вернуть документы.

По словам жителей, посреднические учреждения выдавали кредиты не одному физическому лицу, а группе из 5-ти 6-ти человек. Теперь пятеро из тех, кто выплатил ссуду, не могут получить документы из-за шестого получателя кредита, не погасившего свой долг.

«Нам сказали, что Атабай по кредиту должен нам 2 миллиарда 200 миллионов тенге, мы получим свои документы, только когда долг будет закрыт. Так как имущество в залоге. На сегодняшний день у нас насчитывается 150 ИП. Даже если в каждом ИП было по 4 человека, то всего наберётся более 500-сот человек. Документы нам не отдают из-за того, что наш налоговый счет закрыт. Нам говорят как только подадут в суд и дело сдвинется с мёртвой точки нам вернут документы. Но какое отношение к нам имеет тот факт, что кто-то не рассчитался с долгами?»,— рассказывает житель г. Туркестана Бахыт Курманбаев.

Те, кто расплатился с кредитом, но не может получить документы на недвижимость, опасаются потерять жильё. Не имея документов, собственник не может ни дом продать , ни получить кредит в банке. Даже не может провести в дом газ, который только подвели в село. Дехкане говорят: не осталось учреждений, куда они не обращались со своей проблемой.

«Нет никакой возможности оформить и зарегистрировать новую комнату в доме. Всё упирается в документы. Когда я иду в Атабай, там говорят, обращайтесь в Астану. А там говорят — зачем к нам обращаетесь. У вас есть Туркестан. Туда и жалуйтесь. Не знаем теперь, куда идти и что делать»,— говорит житель г. Кентау Фазыл Патшаханов.

В офис Аграрной кредитной корпорации дехкане так же обращались. Но руководители учреждения говорят, что крестьяне заключали договор с частной организацией. Поэтому документы не будут возвращены до полного погашения долга.

«Нужно сдать и проверить все документы. Выяснить — кто вернул деньги, а кто должен. Какой был залог, за кем он числится», — директор филиала АО «Аграрная кредитная корпорация» г. Туркестана Фуркат Миркаримов.

А вот руководители частных учреждений, которые получили документы и передали их в Аграрную кредитную корпорацию, сейчас работают. Поэтому и счета все заблокированы.

«Мы теперь должны подать в суд. Для этого наш счет должен быть открыт, после открытия подадим в суд и вернём залог. Управление сельского хозяйства потребовало арестовать наш счет. Субсидию посчитали незаконной и через суд наложили арест», — администратор кредитного товарищества «Яссы-несие» Айбек Омаров.

Сельчане, уставшие верить обещаниям корпорации и компаний-посредников, что проблема будет решена в ближайшее время, решили подать заявления в надзорные и правоохранительные органы. На этот раз они подали заявление в прокуратуру Туркестанской области. Дехкане требуют, чтобы надзорный орган полностью проверил тех, кто получил документы и предоставил заёмные средства.