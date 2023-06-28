До конца года Казахстан намерен привлечь 1,4 миллиона иностранных туристов

Туризм в Казахстане восстановился. Об этом заявил министр культуры и спорта республики Асхат Оралов.

В 2022-ом году страну посетили около миллиона иностранных туристов, ожидается, что в этом году эта цифра вырастет до миллиона четырёхсот тысяч. Кроме того, особое внимание уделяется развитию внутреннего туризма, показатель которого вырос на 25%.

В планах Министерства на этот год реализовать 115 проектов на сумму 288 миллиардов. Среди разработок – строительство и реконструкция автодорог в Имантау-Шалкарской курортной зоне, работы на побережье Алаколя и благоустройство набережной в Балхаше. Для развития туристической инфраструктуры вне населенных пунктов и на территории национальных парков в акиматах работают по наделению их соответствующей компетенцией.

Асхат Оралов, министр культуры и спорта РК:

«Мы продолжаем работу по цифровизации, хотим создать информационный контакт-центр i-Tourist для туристов, занимаемся оцифровкой единого реестра гидов и экскурсоводов. Это решение позволит ровать гидов постоянно совершенствоваться, повышать свою квалификацию и улучшать качество предоставляемых услуг».