Драка директора школы попала на видео и разлетелась в соцсетях

Скандал разразился в управлении образования Туркестанской области.

Драка между директором одной из школ Казыгуртского района и его родственником попала в соцсети. На кадрах, мужчина бьет своего оппонента и пытается бросить его на прогиб. Все это сопровождается нецензурной бранью. Разнять их очевидцам инцидента удается только со второй попытки.

В управлении образования Туркестанской области сообщили, что драка произошла два года назад. Почему видео разлетелось в Казнете только сейчас, в ведомстве не уточнили. Известно лишь, что директор школы получил строгий выговор.

«Инцидент находится на контроле управления образования Туркестанской области. Директор школы дал разъяснение по данному видеоролику. Инцидент произошел в 2021 году в доме его родственника. Касательно ситуации на видео он говорит, что алкоголь не употреблял, нецензурную лексику использовал, потому что разозлился. Директор получил строгий выговор»,- заверили в пресс-службе управления развития человеческого потенциала Туркестанской области.

Автор видеоролика утверждает, что сын директора школы — инспектор полиции, и закрывает глаза на выходки отца. Опровергнуть или подтвердить эту информацию правоохранители не смогли. Но поспешили заявить, что действия их коллеги будет проверять служебная комиссия.

«Указанный инцидент произошел в Казыгуртском районе Туркестанской области 2 года назад. По данному факту никто с заявлением в полицию не обращался и не сообщал.

При проверке стражи порядка установили, что данный факт оказался семейным конфликтом. То есть, мужчины на видео являются друг другу родственниками. В июне 2021 года состоялось семейное торжество между родственниками, где произошло недопонимание. Впоследствии двое поссорившихся мужчин вновь помирились.

В настоящее время проводится служебное расследование с целью установления причастности участкового инспектора полиции к происшествию и наличия каких-либо нарушений закона с его стороны»,- рассказали в пресс-службе ДП Туркестанской области.