Есть ли жизнь в 40+

Даже тридцатиградусная жара создает излишнюю нагрузку на организм, предупреждают медики. Что же говорить, когда столбик термометра переваливает за сорок.

А ведь с такой температурой нам придется жить все лето. Настоящий экстрим для пожилых людей и обладателей многих хронических диагнозов. Кому же надо вести себя особенно осторожно, чтобы не оказаться на больничной койке?

Почки

Летом ощутимо возрастает нагрузка на почки. В это время процессы самоохлаждения организма запускаются на полную мощность. Жара вызывает обильное потоотделение, превышающее зимнюю норму в 4-5 раз. И все в один голос советуют: пейте больше воды, 3-4 литра в день. Представляете, в каком режиме приходится работать мочевыделительной системе, сколько жидкости должны пропустить через себя почки?!

К тому же, когда мы сильно потеем, организм вместе с водой теряет большое количество микроэлементов. Все это приводит к серьезным расстройствам самочувствия: недомоганию, слабости, головокружению и даже кратковременной потере сознания.

Поэтому, несмотря на рекомендации пить в жару больше воды, людям с больными почками нужно взвесить все «за» и «против», вместе со своим лечащим врачом найти подходящий питьевой режим. И, конечно, стараться как можно больше времени проводить в прохладных помещениях, чтобы не возникало потребности в излишнем питье.

Сердце

Знойное лето – нешуточное испытание для сердечно-сосудистой системы. Не только больного, но и здорового человека. Особенно горожанина, у которого нет возможности вырваться из раскаленных каменных джунглей на свежий воздух.

Летом возрастает число гипертонических кризов, инфарктов и инсультов, артериальных тромбозов. Особенно опасна жара тем, кто уже перенес операции на сердце: аорто-коронарное шунтирование, стентирование коронарных артерий, протезирование клапанов сердца. Ни в коем случае нельзя пропускать прием назначенных препаратов.

Кроме того, при интенсивном потоотделении меняется состав крови: происходит потеря калия и магния, что вызывает нарушения ритма сердца. Судороги в икрах – один из первых симптомов.

Кардиологи советуют в это время очень внимательно прислушиваться к своему организму. Может появиться учащенное сердцебиение, одышка, ощущение теснения в груди – это признаки того, что вашему сердцу трудно, и вам срочно необходим отдых.

Боль в груди жгучего, давящего характера, которая не проходит после приема нитроглицерина, может указывать на инфаркт миокарда, который иногда называют «сердечным приступом».

Повышение артериального давления может сопровождаться головной болью.

Внезапно появившаяся одышка, ощущение нехватки воздуха могут указывать на тромбоэмболию легочной артерии.

Несвязная речь, дезориентация, потеря сознания и асимметрия лица чаще наблюдаются при остром нарушении мозгового кровообращения, инсульте.

Головная боль нередко сопровождает гипертонический криз.

Ощущение перебоев в работе сердца, учащенное или замедленное сердцебиение укажут на нарушение ритма сердца. Острая боль в руке или ноге, сопровождающаяся побелением этой конечности, может указывать на артериальный тромбоз.

Очень опасна для сердца резкая смена температуры, когда из жары человек попадает в холод, например, окунается в ледяную воду.

В этом случае возможно развитие холодовой фибрилляции желудочков. Врачи называют это фатальным нарушением ритма сердца, ведущим к его остановке. Поэтому перед тем, как прыгнуть в водоем, посидите в тени, заходите в воду постепенно, а придя с жары, не становитесь сразу под холодный душ.

Легкие

Плохое самочувствие может отмечаться у тех, кто страдает заболеваниями органов дыхания: бронхиальной астмой, пневмонией, обструктивным бронхитом. Человек может ощущать нехватку кислорода, в буквальном смысле задыхаться.

А также нередко в летний период возникают простудные заболевания. Частое употребление холодных напитков, мороженого и чрезмерное использование кондиционеров могут сыграть с человеком злую шутку.

Как обезопасить себя от проблем с органами дыхания в летний период? Не пейте «жадно» и быстро ледяную воду, утоляйте жажду прохладной водой небольшими глотками, не сидите долго под работающим кондиционером, избегайте сквозняков.

И здоровым, и больным

Чтобы сохранить и поддержать в жару свое здоровье, обязательно следуйте рекомендациям, которые дают специалисты.

По возможности старайтесь выходить на улицу рано утром или вечером.

Берегите детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями – они особенно чувствительны к жаре.

Если приходится находиться на улице, чаще заходите в тень или помещение с кондиционером, но не сидите под ним. Пожилые люди, в сильную жару откажитесь от похода за покупками и поездки на дачу. Но если все-таки оказались на даче, не работайте в наклон!

Одевайте легкую, светлую, свободную одежду и обязательно головной убор – кепку, бейсболку, шляпу. Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закрывайте как можно большую часть поверхности кожи.

Старайтесь поменьше напрягаться, избегайте тяжелой физической работы.

Пейте воду – не менее двух литров в сутки. Лучше – несладкую и негазированную жидкость.

Не ешьте горячую, жирную, острую пищу перед выходом из дома, перейдите на окрошку, свекольники, старайтесь есть поменьше. В жару вообще не употребляйте алкоголь. Запрет категорический!

Если устали, появилась одышка, отдохните в тени, прилягте.

Чаще принимайте прохладный душ или ванну, прикладывайте лед или холодное полотенце к затылку и шее. Если почувствовали ухудшение состояния, если плохо стало кому-то из ваших родных и близких – обращайтесь к врачу!

Старайтесь долго не находиться за рулем: в жару снижается скорость реакции и возрастает риск ДТП. Избегайте общественного транспорта, если в нем жарко и душно.

Не проходите мимо!

Учтите, что в жару ваша помощь может понадобиться окружающим. Если человеку стало плохо на улице, не проходите мимо. Запомните, по каким признакам можно узнать, что кому-то необходима помощь.

Если вы видите, что у человека появились признаки теплового поражения: общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс, в первую очередь необходимо спросить, нужна ли ему помощь.

Если человек согласен или он потерял сознание, тогда помогите ему перейти в тень, предложите медленно выпить слегка подсоленную воду и по возможности сразу охладите тело. Для этого можно погрузить руки и ноги в холодную воду, что способствует снижению температуры тела.

При аномальной жаре бывают случаи солнечных ударов – как следствие действия прямых солнечных лучей на голову. Признаками солнечного удара могут быть: общая разбитость, головная боль, тошнота, рвота, потливость, сердцебиение, а в тяжелых случаях нарушается дыхание, наступает помутнение сознания, вплоть до развития комы и остановки дыхания. У детей бывает рвота.

При легком случае солнечного удара первая помощь – это устранение перегревания, для чего нужно поместить больного в тень или прохладное помещение, раздеть, обернуть влажной холодной тканью, напоить прохладной водой.

Яна КОТТ