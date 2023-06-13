Итоги I Международной спартакиады подвели в Шымкенте

В Шымкенте определили призеров I Международной спартакиады среди экспертных организаций.

В соревнованиях, которые прошли по отдельным видам спорта, в том числе по футболу, настольному теннису, волейболу, шахматам и интеллектуальным видам спорта, приняли участие около 80 человек из Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Узбекистан и Казахстана.

Организаторами масштабного спортивного мероприятия выступило РГП «Госэкспертиза».

«Спартакиада нацелена на развитие традиционных видов спорта. Спортивные состязания подобного формата – это отличная возможность показать сплоченность команды, коллективный дух»,— отметил генеральный директор РГП «Госэкспертиза» Куандык Кажкенов.

Первое место в общем зачете заняла сборная Российской Федерации на втором месте расположилась команда Казахстана, на третьем – Республика Узбекистан.

Победителей и призеров наградили специальными кубками, дипломами и ценными призами.

Также были определены победители по следующим номинациям:

«Лучший стрелок» – Омуралиева Айдай (Кыргызская Республика)

«Лучший атлет» – Батырова Дилафруз (Республика Узбекистан)

«Лучший пловец» – Низовцева Лариса (Российская Федерация)

«Батыр» – Толепбергенов Токен (Республика Казахстан)

«Лучший нападающий» – Марданов Шохрух (Республика Узбекистан)

«Лучший вратарь» – Бугаев Вячеслав (Российская Федерация)

«Лучшая ракета» – Конкалова Нелли (Республика Казахстан)

«За честную игру» – сборная Кыргызской Республики

«За волю к победе» – сборная Республики Узбекистан

«Лучшая группа поддержки» – сборная Российской Федерации