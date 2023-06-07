Как горожане спасаются от знойной жары

Сегодня в Шымкенте плюс 38. И это начало лета. От жары жители города спасаются в излюбленном для купания месте — на реке Кошкар ата. Купаются в холодной воде и дети, и взрослые.

К реке приходят не только местные жители, но и туристы. Алексей Лукьянов путешествует по Казахстану около года. Мужчина говорит, что к жаркой погоде на юге уже привык. От палящего зноя спасается возле воды.

Алексей Лукьянов, турист:

«Я сегодня здесь впервые. Сам приехал из Талдыкоргана. Там я находился в зоне отдыха на Капчагае. Там 35 градусов, но здесь вода такая же, но она очень приятная»

Если для гостей города погода жаркая, то для местных жителей это «так себе». Старожилы вспоминают, о былом зное в Шымкенте.

«К жаре в Шымкенте мы уже привыкли, всю жизнь здесь живем. Когда сильно жарко, мы приходим на Кошкар ату и купаемся. Огромный плюс в том, что здесь вода лечебная. После купания у меня перестают болеть суставы и я очень хорошо чувствую себя»;

«Я спасаюсь от жары на Кошкар ате. Здесь классно»;

«В Шымкенте летом всегда жарко. Мы уже привыкли. Спасаемся от жары всегда традиционным методом, едим мороженое, пьем прохладную воду и купаемся часто»;

«Мы пришли купаться с друзьями. Вода классная и нам теперь не жарко», «Вода конечно холодная. Но, мы тут еще загораем. Поэтому терпимо»,- говорят жители Шымкента.

В обед на популярном роднике не протолкнуться, ледяная вода охлаждает. Ребятню из воды не вытащить. В источнике купаются дети самых разных возрастов. Чуть постарше в ледяную воду ныряют, малыши плавают с надувными кругами. Взрослые не сводят глаз с детей и купаются сами. Некоторые на берегу устроили самодельный пляж и загорают.

Синоптики прогнозируют, что еще несколько дней в Шымкенте будет стоять жара. Прохладу специалисты обещают только по вечерам.

Алина Исмагулова, пресс-секретарь РГП «Казгидромет»:

«Лишь на юге страны будет жаркая погода без осадков. В дневные часы очень сильная жара сохранится 07 июня на севере, 08 июня ожидается на юго-востоке до +41°С, на юге страны до +46°С. 08 июня на северо-западе, севере страны ожидается спад жары до +22+30°С».

В жаркую погоду спасатели советуют исключить из своего рациона жирные, жареные и сладкие блюда. В меню должна быть легкая пища – овощи, фрукты, отварная или тушеная рыба, курица, холодные супы и окрошки. Не рекомендуют сотрудники ДЧС также употреблять алкоголь и газированные напитки.

Агзам Саипов, начальник Управления кризисными ситуациями ДЧС г. Шымкента:

«В соответствии с недельным прогнозом Казгидромета в Шымкенте до 9 июня ожидается повышение температуры воздуха до 40 градусов. В связи с этим, департамент по ЧС Шымкента призывает жителей и гостей Шымкента носить легкую и из натуральных тканей одежду, обязательно носить головные уборы, носить с собой бутылку воды. Также просим жителей не выходить на улицу без особой надобности, особенно в период максимальной солнечной активности, это с 11 утра до 17:00».

Напоминают спасатели и о последствиях купания в фонтанах. Спасаясь от жары, некоторые юные шымкентцы оккупируют городские фонтаны и купаются в них. Безобидное развлечение может обернуться серьезными заболеваниями. Можно подхватить холеру, заразиться острыми кишечными инфекциями. Кроме инфекций, можно получить травму от удара током. За купание в фонтанах также предусмотрен штраф 3 МРП — это около 9 тысяч тенге.

Чтобы не получить солнечный удар специалисты советуют носить солнцезащитные очки и пользоваться зонтиками. Чтобы облегчить себе жизнь можно также носить с собой карманный вентилятор. Но, если в жару вы почувствовали слабость, одышку, головокружение, головную боль, у вас темнеет в глазах и участилось сердцебиение, будьте осторожны, это верные признаки теплового удара. При первых же симптомах нужно как можно скорее обратиться к врачу.