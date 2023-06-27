Как готовятся к отопительному сезону в Шымкенте

В Шымкенте газовики готовятся к отопительному сезону, передает OTYRAR со ссылкой на «Хабар24»

Сотрудники компании «КазТрансГаз Аймак» проводят техобслуживание и ремонт оборудования. План подготовки к зимним холодам они выполнили уже на 44%, все работы проходят по графику. О большой модернизации газораспределительных сетей мегаполиса.

В рамках подготовки к отопительному сезону на сегодняшний день специалистами проведено приборное обследование 599 километров газопроводов. Также проверена эффективность электрохимической защиты подземных газопроводов. Выполнен текущий ремонт 470 газораспределительных пунктов, 55 тысяч шкафных распределительных пунктов. Основные подготовительные мероприятия включают в себя около 30 видов технических работ.

«Проводим замену задвижки диаметром 500 на высоком давлении, это сама по себе сложная работа, земляные работы. Здесь надо проводить согласования других коммуникаций, чтобы не повредить», — говорит Болатхан Дуйсенбаев, начальник службы ремонта газовых сетей.

Благоприятному прохождению отопительного сезона способствует проведение комплекса мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, которые выполняются производственными филиалами в полном объеме. Компания «КазТрансГаз Аймак» в этом году продолжает модернизацию сетей в Шымкенте.

«Как модернизация считается? В этом году планируется 72 километра газопровода. Это всё КПД дома, старые микрорайоны. Где сварочные работы, где замена газопровода, смазка кранов, замена прокладок – это всё относится к ОЗП, отопительному зимний период, подготовка», — говорит Айбек Ергали, первый замдиректора производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак».

До конца сентября модернизацию и подготовку к отопительному сезону шымкентские газовики планируют полностью завершить. В целом, на текущий момент уровень выполнения мероприятий АО «КазТрансГаз Аймак» по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду составляет 44%.