Как пережить жару сердечникам, рассказали специалисты

Шымкентские кардиологи рассказали, как вести себя в жаркую погоду людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Даже абсолютно здоровому человеку порой невероятно трудно переносить жару, которая установилась сейчас в Шымкенте, ну а люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и вовсе называют лето самым тяжелым временем года.

Жантемир Аманбаев, житель г. Шымкента

«У меня закружилась голова, сердце чаще стало биться, почувствовал себя плохо. В городе было слишком душно, моя болезнь обострилась. Доктора взяли анализы, назначили медицинские препараты. Сейчас моё состояние улучшилось».

Врачи не перестают напоминать: на жаре опасно находиться не только пожилым людям, но и молодежи. Сильный зной вызывает обезвоживание организма. А это, в свою очередь, может стать причиной инфаркта и инсульта даже у юного и здорового человека.

Обратитесь к врачу и если вы чувствуете боль в груди или заметили, что сердце без видимых причин стало неритмично биться. Среди тревожных признаков — сонливость, тяжесть в ногах и постоянная усталость.

Мадина Отызбаева, кардиолог

«При летнем сезоне у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями частые жалобы на счет здоровья. Ведь при высокой температуре воздуха у них повышается артериальное давление, отек ног, и учащается сердцебиение. Мы рекомендуем людям с такой проблемой выходить на улицу днем с 10:00 до 11:00, и после 16:00″.

И не стоит думать, что больное сердце — это приговор. Современные технологии позволяют с успехом лечить наш мотор. Главное — регулярно проходить обследования и своевременно выявить проблему.