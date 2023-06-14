Машина сгорела в результате ДТП в Шымсити

13 июня примерно в 19:15 часов в районе Шымсити произошло ДТП.

Установлено, что водитель иномарки Mercedes Benz, двигаясь по второй полосе безымянной улицы, выехал на Алматинскую трассу и совершил столкновение с Toyota Сamry и Opel Vectra.

Впоследствии ДТП трое водителей и четверо пассажиров доставлены с травмами в больницу. На место сразу же прибыли сотрудники полка патрульной полиции. Погибших нет.

Mercedes Benz сгорел полностью, двум остальным авто нанесен материальный ущерб. Составлен административный протокол. Собранный материал будет направлен в суд