Профилактика пищевых отравлений в праздничные дни

Специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля призывают горожан соблюдать все меры безопасности во время «Курбан айта».

В преддверии Священного праздника «Курбан айт», в целях предупреждения особо-опасных инфекционных заболеваний, массовых пищевых отравлений и острых кишечных инфекций при продаже скота, жертвоприношении и во время проведения «Құдайы тамақ» напоминаем о соблюдении следующих требований:

В местах продажи скота и убойных пунктах:

— продажу и забой животных для жертвоприношения осуществлять в специально отведенных местах, с соответствующими ветеринарными документами (ветеринарный паспорт, регистрационный номер животного);

— строго соблюдать санитарно-эпидемиологическое требования при забое скота на убойных пунктах (наличие системы водоснабжении, канализации), своевременно проводить обработку и вывоз отходов, образующихся в процессе забоя скота;

— наличие у работников медицинских книжек, строгое соблюдение работниками правил личной гигиены.

В домашних условиях:

— наличие условий для мытья рук гостей;

— регулярное проветривание обеденных помещений;

— сырье и пищевую продукцию покупать в местах, имеющих товаросопроводительную документацию, удостоверяющую их безопасность;

— перед использованием консервированных продуктов (салатов, мяса, птицы, рыбы, грибов и др.), приготовленных в домашних условиях, подвергать термической обработке в течение 15-20 минут;

— скоропортящиеся продукты из мяса, птицы, яиц, а также паштеты, кулинарные изделия, кондитерские изделия с кремом, салаты использовать сразу после приготовления, не использовать на следующий день, в случае нарушения соблюдения требований к хранению;

— при гнойничковых заболеваниях кожи, нагноившихся порезах, ожогах, ссадинах, а так же при воспалительных процессах в верхних дыхательных путях не принимать участие в приготовлении пищи.

На объектах общественного питания и в мечетях:

— обеспечение холодным и горячим водоснабжением и водоотведением, оснащение раковины для посетителей и персонала устройствами и средствами для мытья, вытирания и (или) сушки рук;

— бесперебойная работа системы вентиляции, кондиционирования;

— каждая партия продовольственного (пищевого) сырья, пищевой продукции и вспомогательных материалов, используемые для изготовления продукции общественного питания, при приеме, хранении, транспортировке и реализации сопровождается товаросопроводительными документами, подтверждающими безопасность;

— на объектах общественного питания и в мечетях запрещается использовать продукты домашнего консервирования (мясо, птица, рыба, грибы, салаты и др.).

— для скоропортящейся пищевой продукции в товаросопроводительных документах указываются время и дата изготовления, условия хранения (температура, при необходимости, относительная влажность воздуха, конечный срок годности продукции и хранение в холодильнике);

— для разделки продовольственного сырья и готовой пищевой продукции (мяса, мяса птицы, рыбы, овощей, зелени, мясной, молочной продукции, хлеба и хлебобулочных, кондитерских изделий) используется по назначению отдельный разделочный инвентарь (разделочные доски, ножи), промаркированный в буквенной и (или) цветовой маркировке;

— для мытья, дезинфекции оборудования, инвентаря, посуды, помещений используются моющие, дезинфицирующие средства, разрешенные к применению, в соответствии с документами нормирования и инструкциями по применению изготовителя;

— в хозяйственной зоне объекта питания и (или) в специально выделенном месте предусматривается площадка с контейнерами для сбора мусора и пищевых отходов, (закрываемые емкости) в исправном состоянии, обеспечивающие защиту от проникновения в них животных;

— персонал обеспечивается специальной одеждой и условиями для соблюдения личной гигиены;

— личная медицинская книжка у каждого работника с пройденным медицинским осмотром, гигиеническим обучением и допуском к работе хранится на рабочем месте;

— ежедневно, перед началом рабочей смены ответственными лицами осуществляется осмотр открытых поверхностей тела работников на наличие гнойничковых заболеваний, микротравм. Лица с гнойничковыми заболеваниями кожи, нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами, а также с заболеваниями верхних дыхательных путей и при подозрении на инфекционное заболевание к работе не допускаются.

Напоминаем, что несоблюдение вышеуказанных санитарно-эпидемиологических требований может способствовать возникновению случаев пищевых отравлений и особо-опасной, острой кишечной инфекции среди населения.

А. Ахметов — заместитель руководителя ДСЭК г. Шымкент