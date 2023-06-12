Руководство «Семей орманы» перед пожарами осудили за коррупцию

Буквально 30 мая текущего года троих руководителей природного резервата «Семей орманы» осудили на 10 лет.

По информации Антикоррупционной службы, руководство резервато создало ОПГ и получало взятки на системной основе. Ценник услуг варьировался от 700 тысяч до 13 миллионов тенге. Незаконное вознаграждение они передавали должностным лицам за выдачу разрешений на санитарную очистку и вырубку леса на территории резервата, за беспрепятственное подписание договоров по госзакупкам, а также общее покровительство.

Всех осуждённых пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе.