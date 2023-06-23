Сенсационная победа шымкентских гребцов на этапе кубка мира

28-летний Сергей Емельянов и 19-летняя Руфина Искакова доказали, что они лучшие в своей дисциплине. Пара завоевала золото на этапе Кубка мира по гребле в Венгрии.

В торжественной обстановке спортсменам вручают денежные сертификаты за выдающиеся спортивные достижения.

«У нас с Руфиной микс — мы с прошлого года выступаем вместе. Мы знали, что выступим не плохо, но конечно не рассчитывали на 1 место, соперники были сильные , подготовка проходила поэтапно. Сборы проходили в Шымкенте на грибной базе, у нас все условия есть для подготовки и есть результат», —говорит Сергей Емельянов, мастер спорта международного класса по гребле на каноэ.

Подготавливал к кубку мира Сергея Емельянова его старший брат и тренер Михаил Емельянов. Мужчина говорит, с начала года они сконцентрировались на тщательной подготовке к соревнованиям.

Михаил Емельянов, старший тренер сборной команды по каноэ:

«Подготовились мы в начале года у нас были запланированы сборы в Турции, Албании. Готовились в Шымкенте на нашей базе.На заключительном этапе подготовки мы приняли решение, что в данном классе у нас будет медаль и выставили 2 лодки. У нас участвовала еще одна лодка, которая заняла 4 место, также не плохой результат, но и конечно золото Емельянов и Искакова. Это первая медаль в истории Казахстана, еще не было таких медалей у нас».

По словам президента федерации по гребле и водным видам спорта — Нургазы Бухарбаева, шымкентские спортсмены не раз доказывали свои силу, ловкость и слаженность в команде. В этом году на VI летней Спартакиаде Казахстана по гребле на байдарках и каноэ наши спортсмены взяли 28 медалей из них — 17 золотые!

Нургазы Бухарбаев, президент федерации по гребле и водным видам спорта г. Шымкента:

«Сборная Казахстана по гребле в основном состоит из шымкентских ребят- это гордость Шымкента. В прошлом году спортсмены завоевали 104 медали , а в этом году уже 113 и в основном- это золото. В прошлом году мы взяли 15 лодок, а в этом 4, которые соответствуют всем мировым стандартам. Благодаря решению акима, и поддержки Маслихата — эти средства были выделены и наша тренировочная база одна из лучших в Казахстане, поэтому получаем хорошие результаты».

Впереди у ведущих спортсменов Шымкента грандиозные планы, под руководством опытных тренеров, начинается подготовка к олимпийским играм в Париже.