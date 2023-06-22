Шымкентские СпецЦОНы будут работать по новому графику

Первого июля 2023 года завершается прием заявок на легализацию иностранных авто, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.

В связи с этим, для удобства граждан принято решение временно перевести спецЦОНы города, задействованные в легализации, на усиленный режим работы. Они будут принимать граждан по будням с 9:00 до 19:00 (выдача документов – до 20:30), в субботу – с 9:00 до 18:00 (выдача документов до 19:30).

Отметим, что данный график работы распространяется только на легализацию автомобилей. Водительские права будут выдавать по стандартному графику.

К слову, с 1 июля прием заявок на легализацию будет остановлен. Все заявки, поступившие до указанного срока, будут рассмотрены в соответствии с требованиями.

Справочно: Адреса спецЦОНов :

СпецЦОН №1: мкр. Достык, 2343/1.

СпецЦОН №2: 119 квартал Ташкентская объездная трасса, 381/1.