Современные квартиры по ипотечной программе в ЖК «Кокжайлау-2»

Комфортабельные и современные квартиры теперь можно приобрести по выгодной ипотечной программе.

Строительная компания я Feb group и АО «Отбасы банк»подписали соглашение, которое позволит всем желающим приобрести квартиры в строящемся ЖК Кокжайлау-2 по программе 30/70, где первоначальный взнос составит всего 30% от стоимости жилья. Новый жилой комплекс расположен в перспективном районе, с развитой инфраструктурой.

Приобрести квартиру в комфортабельном и современном жилом комплексе Кокжайлау-2 по выгодной ипотечной программе. Строительная компания Feb group и АО «Отбасы банк» подписали соглашение, согласно которому уже в июле каждый желающий сможет принять участие в ипотечной программе от «Отбасы банк» и приобрести квартиру с меньшим первоначальным взносом.

Даурен Саудабаев, директор филиала АО «Отбасы банк» в г. Шымкента:

«Сегодня мы подписываем с компанией Feb group соглашение по нашей программе 30/70. Где первоначальный взнос у нашего клиента будет не классический 50% по рыночной программе, а 30%. И остальное предоставляется по схеме согласованной с застройщиком в виде займа со стороны «Отбасы банк». Это позволяет всем потенциальным клиентам которые хотят приобрести квартиры в этом жилом комплексе, зайти в приобретение с меньшим первоначальным взносом. При принятии решения первоначальный взнос имеет одно из самых важных значений».

Жилой комплекс Кокжайлау-2 расположен в одном из перспективных районов города. Он находится всего в 10 минутах езды от городского акимата. Здесь уже построены детские сады, школы, больницы, торговые центры и магазины. Квартиры в этом жилом комплексе просторные и светлые, они отличаются своей продуманной планировкой.

Рамазан Шахин, учредитель компании Feb croup:

«Мы сдаем квартиры в черновой, предчистовой отделке и частично мебилированные с законченным ремонтом и встроенным кухонным гарнитуром, оборудованием. Это турецкий проект, в квартирах панорамные окна. Дома отапливаются автономно, есть коммерческие помещения на нижних этажах, большой паркинг, для развития внутренней инфраструктуры и во внутренних дворах специально создана уютная атмосфера для прогулок и отдыха, как маленьких, так и взрослых жильцов комплекса, а также их гостей».

В жилом комплексе Кокжайлау-2 представлены полутора, двух и трех-комнатные квартиры. Гульсая Бакыт вместе с мужем три года назад приобрели квартиру с жилом комплексе «Кокжайлау-1». А теперь молодая семья решила расширяться и приобрести еще одну квартиру, побольше, во втором жилом комплексе.

Гульсая Бакыт, жительница ЖК «Кокжайлау»:

«Дома мне очень нравятся, когда была зима, а она у нас была очень аномально холодная, мы как и в Астане жители могли себе позволить в теплом доме пожить, мы не страдали этим вопросом, мы жили в теплом доме 01,26 01,47 планировки очень хорошие, стены бетонные и строение монолитное, железобетонное».

Компания Feb group строит дома в Казахстане с 2015 года. Строительная компания уже сдала в эксплуатацию современные жилые комплексы: «Ордабасы», «Стамбул», Altyn Shanyrak, а также Кокжайлау -1. Уже в ноябре в эксплуатацию сдадут ЖК Кокжайлау -2.

Лиц. №1.2.109/48 от 03.03.2023г. выдана АРКРРФР

Адрес: г. Шымкент ул. Толеметова 50/6. ЖК «Кокжайлау»

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