Спартакиада среди госслужащих прошла в Шымкенте

В Шымкенте прошла спартакиада среди государственных служащих.

Специалисты государственных управлений и департаментов состязались в 7 видах спорта. Всего в соревнованиях приняли участие 19 команд. Победители спартакиады будут отстаивать честь города на республиканском турнире в Талдыкоргане.

В Шымкенте прошла спартакиада приуроченная ко Дню госслужащих. В финале турнира по мини-футболу встретились команда сотрудников Департамента государственных доходов и сборной городского суда. Решающий матч со счетом 1-0 выиграли специалисты госдоходов.

«В финале мы снова встретились с командой городского суда с которой играли первый раз в групповом турнире. В обеих играх победила наша команда став чемпионом. В нашей команде все игроки, начиная с вратаря, ковали победу. Спасибо всем членом команды. Мы очень рады победе», — сказал руководитель отдела взыскания УГД Енбекшинского района Куатбек Дарибеков.

В соревнованиях приняли участие 19 команд всех городских районов. Среди участников спартакиады и команда акимата нового Туранского района, созданная только в этом году. Спортсмены не смотря на отсутствие сыгранности усердно готовились к каждому раунду.

«В нашей сборной достаточно игроков, команды укомплектованы как женщинами так и мужчинами. Мы усердно тренировались по выходным дням — в субботу и в воскресенье. Подготовка я думаю у нас на высоком уровне», — рассказал руководитель отдела аппарата акима Туранского района Жандос Аскаров.

Спартакиада была организована по 7 видам спорта. Госслужащие Шымкента выявляли лучших в мини-футболе, тогыз-кумалаке, волейболе, в борьбе қазақша күрес, настольном теннисе, плавании, и бильярде.

«Главная цель этой спартакиады — развитие массового спорта. А также укрепление дружеских отношений между государственными служащими»,- говорит заместитель руководителя аппарата акима города Шымкент Баглан Асанбаев.

По итогам этих соревнований команды-победители будут представлять наш город на республиканской спартакиаде в Талдыкоргане.