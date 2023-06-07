В Шымкенте будут получать газ из отходов

Мусорная проблема в Шымкенте решится поэтапно, обещают власти города.

Уже появились инвесторы, которые готовы построить установки по получению метана из пищевых отходов. Проект презентовали акиму, сейчас он находится на стадии утверждения.

Помимо этого, власти уверяют, что город будет чистым всегда. Универсальные авто готовы к непогоде, говорят в акимате. Чиновники, не успевавшие чистить снег этой зимой — обещают впредь не допустить коллапса. В пяти районах города определены подрядные компании, отвечающие за уборку мусора.

«В Шымкенте почти 900 км. магистральных улиц, их будут убирать подрядчики. Они отвечают не только за чистоту, но и за полив зеленых насаждений. Техники будет больше. Ошибок, которые были этой зимой, больше не будет», — говорит Ержан Жолдасов руководитель управления развития комфортной городской среды г. Шымкента.

Санитарной очистке улиц уделят пристальное внимание, вывоз ТБО обещают производить по графику, а мусор будут перерабатывать. Уже ведутся переговоры с иностранным инвестором. В Шымкенте намерены построить завод по получению метана из мусора. Проект поможет удешевить голубое топливо и снизить выбросы в атмосферу.

Местные власти заверили, все масштабные проекты реализуют в указанные сроки.