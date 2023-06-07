Запрещенные для купания места определили в Шымкенте

В целях оперативного реагирования на природные пожары в Шымкенте созданы 42 добровольные противопожарные группы в количестве 405 человек, обеспеченные специальными средствами для тушения лесных пожаров.

Об этом и других итогах деятельности спасательного департамента на брифинге рассказал начальник городского Департамента по ЧС Мадияр Жаксыбаев.

62 пожара зарегистрировано в Шымкенте с начала года. Статистика пяти месяцев сравнялась с итогами всего прошлого года. При этом огонь нанёс ущерб на 125 миллионов тенге. Что в полтора раза больше, чем годом ранее. В результате пожаров погибли 8 человек. Это в 4 раза больше, чем в 2022 году.

Мадияр Жаксыбаев, начальник департамента по ЧС г. Шымкента:

«79 процентов пожаров от общего количества у нас происходит именно в жилом секторе и на автотранспорте. Причина пожаров в жилом секторе это нарушения правил эксплуатации электробытовых и газовых приборов, то есть детская шалость и так далее. Зарегистрировано у нас 8 случаев гибели граждан, то есть тех людей, которые находились в нетрезвом состоянии. Убедительная просьба — обратить на это внимание».

С наступлением пожароопасного периода городской Департамент по ЧС привёл в готовность личный состав и технику. В целях оперативного реагирования на природные пожары созданы 42 добровольные противопожарные группы в количестве 405 человек, обеспеченные специальными ручными средствами для тушения лесных пожаров.

Кроме того, в Департаменте в постоянной готовности к тушению возможных лесостепных пожаров 13 единиц техники и 84 человека личного состава. Подготовились спасатели и к летнему купальному сезону.

Мадияр Жаксыбаев, начальник департамента по ЧС г. Шымкента

«А что касается купального периода то у нас определены 5 мест, где можно купаться. Две это зоны отдыха. Из оставшихся трёх у нас это Бадамское, то есть Михайловское водохранилище, где отдых организован частными компаниями со своими частными спасателями. Второе, это зона отдыха «Холодильник», которая расположена на Тогузском водохранилище и третье место купания это Кошкар-Ата».

Определены и 13 мест на территории Шымкента, где категорически запрещено купаться. Это участки вдоль рек Бадам, Сайрам-су и некоторых городских каналов.

Данияр Худайбергенов