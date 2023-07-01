Что изменится в жизни казахстанцев с сегодняшнего дня

Сокращение рабочей недели, увеличение пенсионных выплат и возможность снять все пенсионные накопления. Какие изменения вступили в силу с 1 июля.

Снять все пенсионные накопления.

Итак, с сегодняшнего дня казахстанцы, вышедшие на пенсию по выслуге лет, могут в полном размере снять свои пенсионные накопления. Сделать это можно через платформу www.enpf-otbasy.kz/. Это отличная возможность улучшить жилищные условия, погасить ипотеку или потратить сумму на дорогостоящее лечение.

Кто такие пенсионеры по выслуге лет? Это военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, которым присвоены специальные звания, классные чины и установлены квалификационные классы.

Как подать заявку?

уточнить сумму в ЕНПФ;

создать личный специальный счет;

указать цель трат

после одобрения деньги поступят с ЕНПФ на счет в Отбасы банк

Долгожданная 4-х дневка.

С сегодняшнего дня вступили в силу поправки, согласно которым можно перейти на 4-дневную рабочую неделю. Правда это не значит, что можно прийти и заявить о намерении работать лишь 4 дня в неделю. Продолжительность рабочей недели определяется по соглашению сторон. Дополнительный выходной день устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка.

По закону предусматривается возможность чередования четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей недели. В связи с этим предельное количество сверхурочных работ разбивают на 4-дневную, 5-дневную рабочую неделю.

Резюмируя, все зависит от объема работ и работодателя.

Повысили пособия.

С сегодняшнего дня также вступили в силу поправки Социального кодекса. На 14,5 процента повысились следующие виды пособий.