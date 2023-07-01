Что изменится в жизни казахстанцев с сегодняшнего дня

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Редактор Жулдыз Ахмет
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Сокращение рабочей недели, увеличение пенсионных выплат и возможность снять все пенсионные накопления. Какие изменения вступили в силу с 1 июля.

Снять все пенсионные накопления. 

Итак, с сегодняшнего дня казахстанцы, вышедшие на пенсию по выслуге лет, могут в полном размере снять свои пенсионные накопления. Сделать это можно через платформу www.enpf-otbasy.kz/. Это отличная возможность улучшить жилищные условия, погасить ипотеку или потратить сумму на дорогостоящее лечение.

Кто такие пенсионеры по выслуге лет? Это военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, которым присвоены специальные звания, классные чины и установлены квалификационные классы.

Как подать заявку?

  • уточнить сумму в ЕНПФ;
  • создать личный специальный счет;
  • указать цель трат
  • после одобрения деньги поступят с ЕНПФ на счет в Отбасы банк

Долгожданная 4-х дневка.

С сегодняшнего дня вступили в силу поправки, согласно которым можно перейти на 4-дневную рабочую неделю. Правда это не значит, что можно прийти и заявить о намерении работать лишь 4 дня в неделю. Продолжительность рабочей недели определяется по соглашению сторон. Дополнительный выходной день устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка.

По закону предусматривается возможность чередования четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей недели. В связи с этим предельное количество сверхурочных работ разбивают на 4-дневную, 5-дневную рабочую неделю.

Резюмируя, все зависит от объема работ и работодателя.

Повысили пособия. 

С сегодняшнего дня также вступили в силу поправки Социального кодекса. На 14,5 процента повысились следующие виды пособий.

  • по инвалидности;
  • по случаю потери кормильца;
  • специальных социальных пособий;
  • специальных государственных пособий (СГП) лицам с инвалидностью первой, второй и третьей групп, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет, за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту до размера месячного пособия по инвалидности;
  • СГП детям с инвалидностью до 7 лет, проживающим в городе Байконыр и получающим пенсию по инвалидности в соответствии с законодательством России;
  • СГП жертвам политических репрессий или лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами;
  • СГП лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед страной.

 

 

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