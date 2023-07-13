Две нарколаборатории с «товаром» на 100 кг обнаружили в Сайрамском районе

Две нарколаборатории оборудовали в Сайрамском районе.

Готовую «синтетику» сбывали в Шымкенте. Громкое дело взяло под контроль прокуратура. Надзорный орган изъял в около 100 килограммов «наркотиков» и 40 килограммов прекурсоров.

Ержан Марат, заместитель прокурора г. Шымкента:

«В сайрамском районе берется в аренду помещение. Закупается специальное оборудование в виде колб, прекурсоров и производится все это.

-А сколько человек там было?

-В состав группы входило три человека, непосредственно изготовители.

-Это ОПГ?

-Дело еще расследуется, но в последующем это будет объявлено как ОПГ».

Распространяют синтетику чаще всего через социальные сети. Поэтому выйти на след организаторов наркобизнеса сложно. Большинство из них находятся за пределами Казахстана. Из-за рубежа, они нанимают закладчиков и кураторов. За «криминальный» бизнес предлагают большие деньги. Зачастую в сети распространителей смертельного яда, попадает молодежь.

Ержан Марат, заместитель прокурора г. Шымкента:

«Они нанимают людей которые занимаются закладкой и за эту работу платят хорошие деньги. Примерно 10 тысяч за одну закладку, но мы не можем привлечь самих сбытчиков. Потому что мы не можем их определить, это очень тяжело. Они помимо того, что находятся заграницей, они сами этим же не занимаются. Они просто организовывают встречу, закуп и закладку и сам сбыт. Мы задерживаем только курьеров. По нашему закону курьеры несут ответственность такую же как и сами распространители. В этом и опасность».

В этом году прокураторой по наркобизнесу заведено почти 300 уголовных дел, задержаны 70 «курьеров» синтетики.