Достижения в сфере здравоохранения Шымкента в 2022 году.

13 марта 2020 года в Казахстане были выявлены первые случаи коронавирусной инфекции. Спустя два года забыть о COVID-19 не получилось и сегодня вирус стал частью нашей жизни.

Во время пандемии люди стали внимательнее относиться к гигиене, привыкли работать онлайн, носить маски и не посещать массовые мероприятия. В 2022-ом году жизнь начала возвращаться в прежнее русло, жители мегаполиса стали активно прививаться. Стабильная эпидемиологическая обстановка в Шымкенте позволила снять все ковидные ограничения. В январе был резкий подъем заболевших, тогда был зарегистрирован 221случай. С 5 февраля город находится в зеленой зоне.

Балкын Мусаева, начальник отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля г.Шымкента:

«С начала года по сегодняшний день у нас по городу зарегистрировано 9662 случая, из них с симптомами 6388, а бессимптомных 3274 случаев, а среди детей 2351 случай, среди детей до года 768 случаев». С ноября месяца мы опять наблюдаем рост заболеваемости и сначала декабря у нас зарегистрировано 217 случаев. На сегодняшний день мы не имеем смертельных случаев благодаря вакцинации. В преддверии новогодних праздников я бы хотела порекомендовать не расслабляться и всегда быть настороженными в отношении коронавирусной инфекции».

В преддверии дня Конституции, важным событием для первой городской больницы Шымкента стало открытие современной ангиографической операционной. С помощью новейшей, современной системы, стоимость которой составляет около 1 млрд тенге, врачи смогут проводить диагностику и лечение острых нарушений мозгового кровообращения.

Еркин Медетов, руководитель нейроинсультной службы клинической больницы №1 г. Шымкента:

«Была идея и благодаря городскому акимату, городскому управлению здравоохранения и руководству клиники была осуществлена, и сегодня производится открытие нейрохирургического блока».

В стенах городской клинической больницы 9 лет практикуют высокотехнологичные операции по пересадке органов. В этом году было выполнено 20 трансплантаций почек и 6 печени.

«Мне поставили цирроз печени в городской клинической больнице, мне сделали операцию по трансплантации печени, донором стал братишка. Операция прошла успешно, спасибо Абылаю Донбаю и всем врачам», — говорит пациент.

В 2022-ом году впервые в Шымкенте была пересажена печень от умершего донора, операция длилась около 6 часов, мужчину оперировал главный врач городской клинической больницы Абылай Донбай. Сейчас состояние всех пациентов удовлетворительное.

Абылай Донбай, главный врач городской клинической больницы №1:

«Трансплантация –это высший пилотаж в хирургии, если человек занимается трансплантацией, он должен владеть сосудистыми навыками, общей хирургией, узи, компьютерной томографией, нужен мультидисциплинарный подход. В Казахстане 38 сертифицированных специалистов трансплантологии, но активных очень мало».

В Шымкенте была впервые проведена конференция, посвященная проблемам урологической заболеваемости, со специалистами высшей квалификационной категории из разных городов Казахстана и зарубежья. Врачи поделились опытом и навыками с местными специалистами.

Армен Гаспарян, ассоциированный профессор отделения исследований и развития университета Бирмингема, член всемирной ассоциации медицинских редакторов, эксперт базы данных Scopus:

«Отрадно, что урологи собрались и обсудили актуальные проблемы».

В Областной клинической больнице за этот год прошло много мастер-классов от высококвалифицированных специалистов. Один из таких мастер-классов проходил с участием уролога высшей категории, ведущим специалистом «Национального научного центра» Астаны Бахтияром Касымовым. Он провел операции по реконструктивно пластической хирургии современным, малотравматичным лапораскопическим методом. Раньше такие сложные операции проводили открытым, более травматичным методом.

Бахтияр Касымов, уролог высшей категории, ведущий специалист национального научного центра г. Астаны:

«Сейчас медицина, технологии не стоят на месте и для больших видов операций требуются навыки, технические и хирургические умения, для этого я и приезжаю, чтобы поделиться опытом с коллегами и чтобы все виды операций проходили здесь без помощи уже специалистов из других регионов и городов».

Кроме того, в Областной клинической больнице провели тысячи сложных операций. Одна из них была в январе: 19-летней девушке на 37-неделе беременности провели операцию по удалению эхинококковых кист. Операция прошла успешно, врачам удалось сохранить жизнь молодой маме и ребенку.

«Сначала ей сделали кесарево сечение, потом операцию на печень, сейчас с ней и малышом все хорошо, спасибо Богу и врачам», — говорит мама пациентки.

В этом году известному академику руководителю управления здравоохранения Южно-Казахстанской и Туркестанской областей Мукану Егизбаеву исполнилось бы 60 лет. В честь этого в Областной клинической больнице прошли мультидисциплинарные мастер-классы с участием высококвалифицированных специалистов из Казахстана, России, Турции, Узбекистана и Германии. В 2022 году впервые лучших, молодых специалистов наградили премией Мукана Егизбаева, которая будет проходить теперь каждый год.

Марат Пашимов руководитель управления общественного здоровья Туркестанской области:

«Академик Егизбаев сделал очень много не только для Туркестанской области, но и для Шымкента. Ввел новые методы лечения, новые операции. Тяжело говорить о человеке в прошедшем времени уже 2,5 года, как его нет с нами, но его дело и задачи живут, и мы дальше это продолжаем и внедряем».

По словам главного врача Шымкента, 2022 год был не легким, однако была проделана большая работа и одним из главных достижений, глава горздрава, считает снижение обращений граждан с жалобами на качество оказания медицинской помощи. Это говорит о том, что все проблемы стали устранять сразу на месте и служба поддержки пациентов заработала. 2022-й год Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил Годом детей. Было решено много проблем в педиатрии.

Нурлыбек Асылбеков, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента:

«В детской больнице открыты новые отделения — это онкогематология, нефрология, стоматология. Стоматологию мы открыли, где-то к лету была очень большая проблема, что детей с ДЦП и аутизмом частные структуры не смотрят и надо было решать эту проблему. Были мастер-классы по нейрохирургии, если раньше у нас такие операции не делали, то уже наши специалисты умеют это делать. Если по городу говорить, то конечно есть хорошие достижения по кардиоцентру, городской больнице №1, №2, №3 все многопрофильные больницы. Ну и конечно мы должны отметить, в этом году в октябре начал работать ПЭТ-КТ в онкологическом центре».

На 2023-й год в сфере медицины ожидаются большие планы: строительство университетской клиники, современного перинатального центра на 200 мест, также в планах улучшить медицинское обслуживание в шымкентских поликлиниках и решить вопрос с очередЯми. Провести капитальный ремонт в первой городской клинической больнице и в поликлинике № 5.