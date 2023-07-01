Конго-крымскую геморрагическую лихорадку выявили у 6 жителей Туркестанской области

Санитарные врачи Туркестанской области подтвердили диагноз у 57-летней жительницы Толебийского района, передает OTYRAR.

Женщина больна конго-крымской геморрагической лихорадкой. На днях инфекционисты госпитализировали пациентку с подозрением на особо опасную инфекцию. В больницу она обратилась с явными признаками болезни: ознобом и высокой температурой. Уже выявлены все контактные лица, они находятся под наблюдением.

«Пациентка, жительница Толебийского района, занимается животноводством. Она пасет скот. Вероятнее всего ее укусил клещ, который есть и на животных. Ее доставили в Толебийскую районную больницу. Сейчас она изолирована и получает лечение», — рассказал Нурбек Нышанов, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области.

Сначала года в регионе резко увеличилось количество обращений от укусов клещей — 842 пострадавших. Зарегистрировано и подтверждено шесть случаев заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой. Из них в Сауранском районе — 2 случая, и по одному в Ордабасинском, Отырарском, Толебийском районах и в городе Туркестане.

Туркестанская область и город Шымкент являются неблагополучными регионами по заболеваемости конго-крымской геморрагической лихорадкой. Это особо опасное заболевание, передающееся через укусы клещей, вызываемое вирусом геморрагической лихорадки крым-конго, при несвоевременном обращении за медицинской помощью пациент может умереть.

У пациентов появляется повышение температуры тела, боли в теле, спутанность сознания. Врачи предупреждают, если вас укусил клещ, обратитесь в больницу, где насекомое извлекут и обследуют. Необходимо вовремя распознать вирус, чтобы лечение дало свои результаты.