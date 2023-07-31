Новая комфортная школа на 2000 мест появится в Абайском районе

В целях обеспечения доступности образования в Абайском районе Шымкента за два года планируют построить 10 школ.

Проектом «Комфортная школа» охватят и микрорайон Нуршуак. Согласно проектно-сметной документации, школа на 2 тысячи мест будет сдана в эксплуатацию в следующем году. Помимо современных учебных классов здесь будет собственный бассейн.

Куаныш Омиртай, прораб:

«Сейчас мы заняты земляными работами. Роем котлован. Как завершим эту часть, перейдем к фундаменту школы. По ПСД мы должны завершить строительство в конце следующего года. Но мы постараемся школу сдать к новому учебному году».

В Абайском районе Шымкента 29 государственных школ и 16 — частных. Чтобы избежать дефицита ученических мест, в микрорайонах с демографическим ростом, строят дополнительные учебные заведения.

Бухарбай Парманов, аким Абайского района:

«Школа нового типа строится в микрорайонах: Достык, Бозарык, Жана-турлан и Катын-копр. В пятилетний план развития города внесли строительство школ на 1200 мест в микрорайоне Акниет.

В Асар-2 введено строительство школы на 1 500 мест, в микрорайонах Шымкент сити и Кайнарбулак — на 2 000 мест».

Министр просвещения Гани Бейсембаев и аким Шымкента Мурат Айтенов подписали совместный документ, предусматривающий дальнейшее развитие системы образования и четкое решение актуальных вопросов.

Власти мегаполиса планируют увеличить объем государственного заказа и в дошкольных учреждениях до 24-ёх тысяч двухсот мест.

В 26-ти детских садах проведут капитальный ремонт и полностью обновят материально-техническую базу государственных дошкольных учреждений.