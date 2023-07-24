Новые туристские маршруты запустили в Шымкенте

В Шымкенте запустили новые туристские маршруты, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24

Точкой притяжения путешественников должен стать жилой массив «Сайрам» – это средневековый город Испиджаб. По данным археологов ему 3 тысячи лет. Об этом свидетельствуют найденные артефакты. Представители туристической отрасли совместно с историками и учёными решили показать новые места, которые ещё не облюбовали гости.

Сейчас Сайрам является отдельным микрорайоном Шымкента. Историки уверены, это своеобразный музей под открытым небом, сохранивший множество древних легенд и интересных архитектурных артефактов.

Жилой массив Сайрам – это место, где скопилось много исторических памятников. Их здесь около 80. Столько насчитали историки, и все окутаны легендами, историями, и как говорят туристы, особой атмосферой. Мавзолей Ибрагим-ата – самая популярная точка среди туристов. Находится на высоком холме. Даже в летний зной тут многолюдно. Люди сюда приезжают подумать о вечном.

«Из Узбекистана много туристов приезжают на автобусах. В основном в мавзолеи Ибрагим-ата и Карашаш ана. Это родители известного суфийского учителя Ходжи Ахмеда Ясави. Много туристов. Но им надо условия создавать, чтобы удобства были», — говорит Турсынбай Орманов житель массива Сайрам.

Чтобы визит в Сайрам стал еще более разнообразным и запоминающимся, решено запустить 5 новых маршрутов. Над их созданием работали историки, краеведы, археологи и гиды-экскурсоводы региона.

«Есть устоявшиеся маршруты – это 3 объекта, 3 точки. Но у нас также есть другие объекты в Сайраме. Во-первых это древний город Шахристан Сайрама, это 4 ворота Сайрама. Это место, которое называется Ханский мост, потом Ботпай ата, Абиль Азиз Баба, потом Мирали Баба и так далее. Очень много мест. И потом, базар Сайрама очень интересный», — говорит Ержан Орынбасаров гид-экскурсовод.

Археолог Азамат Ергешбаев уже много лет исследует Сайрам. С коллегами они сделали сенсационную находку: 2 клада из серебряных монет и золотых украшений средневекового периода. Позже началОсь исследование древней стены, окружающей массив. Археолог уверен, Сайрам – это живая история.

«Мы фрагмент только открыли его, целью не было вскрывать эту стену. А сейчас если выпадет очередная возможность, мы его дальше исследуем. Будут проводиться исследования именно длинной стены Испиджаба. Это прольет свет на очень многие вопросы, по поводу исторической топографии, по поводу фортификации в целом», — говорит Азамат Ергешбаев археолог.

Впрочем, не только экскурсии привлекают путешественников. Сюда едут и за гастрономическим туризмом. «Национальный колорит», по словам специалистов, не менее важен. Всё это в совокупности сейчас позволяет создавать новые рабочие места, обеспечивать занятость и доход населения.