Острая нехватка бюджетных мест для купания в Шымкенте

10-летний мальчик утонул в фонтане возле шымкентского акимата.

Трагедия произошла накануне вечером. По словам спасателей, ребенок купался вместе с друзьями. Дети часто устраивают здесь заплыв и даже прыгают с бортиков в воду. Возможно, ребенок ударился обо что-то или у него свело ногу, и тот начал тонуть.

В полиции рассказали что после того как ребенка вытащили из воды, никаких видимых повреждений на его теле не было. Причину смерти предстоит выяснить судмедэксперты.

«Факт смерти несовершеннолетнего зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. Назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — говорит Керемет Дилманов начальник следственного отдела ДП г.Шымкента.

Сейчас фонтан, где произошла трагедия осушен. В Шымкенте установилась жаркая погода, температура воздуха днем поднимается до 40 градусов. Фонтаны в городе пожалуй единственное спасение для детей, особенно из малообеспеченных и многодетных детей. Ведь билеты в аквапарки дорогие, большие водоемы находятся далеко от центра города, и дети могут искупаться только, пожалуй, у истоков реки Кошкар-ата, правда там места мало.

«Для предпринимателей наверное невыгодно в черте города строить аквапарки чтобы там было дешево. Нужно что-то придумать для детей, может в Кошкар-ате сделать что то типа пляжа, чтобы дети там купались. Сейчас они там купаются но места очень мало», — говорит Асхат Нурлыбаев, депутат.

Несмотря на изнывающую жару купаться в фонтанах запрещено. Это негигиенично, вода в них не фильтруется и дети могут заработать кишечную палочку или грибок. Кроме того, в фонтаны имеют подсветку. Не только глубина, но и любой оголенный провод может привести к трагедии.