Полиция задержала в Шымкенте пассажира авто, нюхающего наркотики

Дорожные камеры засняли пассажира авто, который нюхал синтетику, передает OTYRAR.

Так, находящийся на переднем сидении Toyota Camry молодой мужчина во время остановки авто на светофоре, свернув банкноту в трубочку, вдыхал через нос порошкообразное вещество.

Транспорт стражи порядка задержали по улице Назарбекова за 4 минуты. В ходе проверки в салоне авто обнаружен бумажный сверток с марихуаной и 2 полиэтиленовых пакета с мефедроном.

Проводится досудебное расследование по ст. 296 УК РК. 24-летний подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.