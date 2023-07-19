Станет ли информация о земельных участках доступна на EGov

В палате предпринимателей Шымкента прошла встреча депутата мажилиса парламента Болатбека Нажметдинулы с предпринимателями и руководителями государственных органов.

Собрание проходило в онлайн формате. Главной темой стали вопросы цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений.

С 1-го июля в 88 городах республики земельные участки, для которых не требуются торги, должны предоставляться через веб-портал «Электронного правительства».

Единая база данных призвана позволить участвовать в аукционе на любой свободный участок земли, чтобы выкупить его. Однако до сих пор цифровая база отсутствует. Срок реализации проекта продлили, теперь до 31-го июля. Причина кроется в неготовности приёма заявок от населения в цифровом формате.

«Будет сразу видно, кто ведёт качественную работу электронный учёт, а кто нет. У нас предусмотрена система интеграции. Чтобы некий гражданин или бизнес видел некачественное исполнение этих прав. Чтобы он мог пожаловаться и сделать замечание и таких замечаний будет с каждым разом всё больше. Такое делается впервые и такие моменты будут. Это всё зависит от местных исполнительных органов», — рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов.

Впрочем оптимизм минцифры не разделяют некоторые депутаты Мажилиса Парламента. Болатбек Нажметдинулы считает чтобы избежать коллапса в сфере земельных отношений уже этой осенью, необходимо продлить срок цифровизации услуг в сфере земельных отношений. Утверждение форм новых цифровых документов, таких как схема отвода земельного участка, кадастровый паспорт недвижимости вместо госакта и техпаспорта как единый документ на землю и недвижимость, а так же перечня организаций, согласующих предоставление земли требуют гораздо больше времени.

«Вы видите как рьяно представитель министерства цифровизации доказывает, что у него всё готово до августа, но я к этому отношусь пессимистично. Я уже видел как они готовились в предыдущую цифровизацию, именно в сфере субсидирования процентной ставки и инвестиционных затрат фермеров, мы это видели. Видели что было очень много претензий от фермеров и я вижу, что начнутся претензии от простых граждан, которые сегодня подают свои заявки», — говорит депутат мажилиса парламента Болатбек Нажиметдинулы.

Сегодня, по данным мажилисмена, в различные управления земельных отношений в день поступает от двухсот и выше заявлений на получение участков и справиться с этим валом, при нынешнем уровне цифровизации, нереально.

Выслушав в ходе дискуссии все стороны, Болатбек Нажиметдинулы пообещал поставить вопрос продления сроков цифровизации сферы земельных отношений перед правительством Казахстана. Очередной дедлайн должен быть тщательно взвешенным и уже окончательным.