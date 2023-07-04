Тайные и явные проблемы шымкентских новостроек

Отсутствие инфраструктуры, трещины на стенах и подвал в воде: в 500 новостроек Шымкента обнаружены дефекты.

Все они, по словам руководителя управления строительства, расположены в микрорайоне Туран и Шымсити. Проблемы связывают с недобросовестными подрядчиками. Застройщиков обязали выплатить штраф и исправить недостатки за свой счёт.

Мадияр Байымбетов, руководитель управления строительства г. Шымкента:

«Мы не можем сказать, что качество домов везде плохое. Иногда бывает, что КСК вовремя не исправляет проблемы, поэтому маленькая проблема потом перерастает в большую. Проблемы за последние несколько лет мы выявили в 556 домах — в микрорайонах Туран и Шымсити. Подрядчики везде разные, они дают гарантию жителям на пять лет и они обязаны исправлять все недостатки. Помимо этого каждый квартал мы проводим анализ новостроек. Сейчас у нас на контроле находится больше 160 домов».

После выявленных дефектов, 10 подрядчиков попали в черный список. В прошлом году безответственные застройщики выплатили многомиллионные штрафы.

Мадияр Байымбетов, руководитель управления строительства г. Шымкента:

«Мы сначала требуем от застройщиков устранить недочеты в течение 10-15 дней. Если они не укладываются в срок, то мы их штрафуем. В прошлом году, таким образом мы оштрафовали недобросовестных подрядчиков на 111 миллионов тенге. За первое полугодие 2023 года за счет безответственных застройщиков бюджет пополнился на 334 миллионов тенге. По решению суда теперь два года эти подрядчики не могут участвовать в госзакупках».