Водитель-фокусник менял номер машины прямо в пути

Нарушителя выявили, когда тот с поддельными номерами ехал по Тамерлановскому шоссе, передает OTYRAR.

При остановке авто стражи порядка обнаружили в багажнике оригинальный госзнак машины. Из записей с дорожных камер установлено, что транспорт въехал в город с настоящими номерами, а через некоторое время появился в области видимости видеокамер уже с фальшивыми.

Водителем оказался 26-летний парень. Кроме того выяснилось, что у него имеются неоплаченные штрафы за предыдущие нарушения ПДД на общую сумму свыше 100 тысяч тенге.

Полицейские выдворили машину марки Mercedes-Benz на штрафную стоянку. А собранные материалы по делу уже направили в суд. Отметим, что согласно законодательству, управление авто с заведомо подложными регистрационными знаками наказывается административным арестом до 5 суток и лишением водительских прав на год.