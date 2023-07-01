Задушена 28-летняя девушка: жуткое преступление на съемной квартире

Шокирующее преступление произошло в Шымкенте.

На съемной квартире по проспекту Тауке хана нашли турп женщины с признаками насильственной смерти. Пострадавшей оказалась 28-летняя девушка, прибывшая в третий мегаполис в поисках работы. Его предположительно связали и задушили.

Подозреваемым в жестоком убийстве оказался 29-летний житель Жытайского района. После совершения преступления молодой человек подался в бега: полицейские нашли его по месту жительства.

Подозреваемый взят под стражу. Истинную причину расправы предстоит выяснить полицейским. Продовится досудебное расследование по статье «Убийство».

«На пульт “102” Аль-Фарабийского РУП поступило сообщение, что на одной из съемных квартир обнаружен труп молодой женщины, с признаками насильственной смерти. Сразу на место происшествия выехала следственно-оперативная группа из числа сотрудников районного управления полиции, криминалистов, следователей и оперативников ДП Шымкента. Прибыли и районные прокуроры. Дежурный эксперт установил, что потерпевшая, возможно, погибла в результате механической асфиксии. Данный факт зарегистрировали по ст. 99 УК РК “Убийство”»-, рассказали в пресс-службе ДП г. Шымкента.