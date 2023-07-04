Житель Кентау выращивал наркотики в цветочных горшках

Незадачливого «агронома» задержали полицейские. В квартире родственника он установил 18 цветочных горшков, в них процветала целая фито-аптека.

Всего в наркодендрарии изъято 46 стеблей и 3 куста марихуана. И это не единственная находка в квартире. У подозреваемого изъяли ружье криминального происхождения.

«Во время обыска дома мужчины в спальне были обнаружены 11 спичечных коробок с наркотическим веществом внутри. Далее через оперативные источники мы выяснили, что наркотики он выращивал в доме своего брата. Подозреваемый создал в квартире родственника фитоаптеку где выращивал наркотические растения. То есть одна комната квартиры была оборудована специальным фито-осветителем, обеспечивающим все необходимые условия для роста наркотиков.

Кроме того, в квартире изъяли гладкоствольное ружье 12 калибра. Во время проверки выяснилось, что это оружие было украдено во время квартирных краж, которые были совершены в последние годы», — рассказал заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области Мади Кожамуратов.

В Туркестанской области за 1 день задержаны 2 человека, занимавшиеся торговлей наркотиками. Правоохранители обнаружили во дворе дома одного из подозреваемых свыше двух тысяч стеблей наркотической травы. Экспертиза установила — вес запрещённого растительного вещества составляет почти 60 килограммов. Отдельно в стеклянной банке было обнаружено более 35 граммов марихуаны.

«Оперуполномоченные управления по борьбе с экстремизмом арестовали жителя Туркестана, который подозревается в поддержке деструктивного религиозного течения. Причиной задержания стало выращивание наркотических растений. В результате оперативной информации, выявленной правоохранителями, во дворе дома подозреваемого выявлено и изъято около 2300 наркотических растений», — говорит начальник отдела управления по противодействию экстремизму ДП ТО Куанышбай Жумальдидаев.

Эта работа проводилась в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Конопля-2023». Задержанные заключены под стражу. Ведётся следствие.