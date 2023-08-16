7,5 млн со своего рабочего места украл житель Шымкента.

В управление полиции Абайского района с заявлением о краже крупной суммы денег обратился владелец станции технического обслуживания. Со слов мужчины, с сейфа на его рабочем месте похитили 7,5 миллионов тенге.

«Факт следователи зарегистрировали по статье «Кража, совершенная, в особо крупном размере». Стражи порядка проверили записи с камер видеонаблюдения, опросили всех возможных свидетелей. В результате подозреваемого задержали на территории мегаполиса. Им оказался 23-летний работник СТО», — рассказали в полиции.