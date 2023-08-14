Денежные переводы: как обезопасить себя и свои деньги?

На сегодняшний день денежные переводы прочно вошли в нашу повседневную жизнь.

К примеру, деньги родным можно отправить различными способами — не только через банковские приложения, но и воспользовавшись специализированными сервисами денежных переводов. Однако удобство и доступность денежных переводов не обошло стороной мошенников.

Давайте рассмотрим вместе с Fingramota.kz самые популярные схемы мошенников, связанные с денежными переводами.

«Мама, это я!»

Казалось бы, нет никакого риска, если человек отправляет деньги своим родным и близким. И действительно, кто может перехватить этот перевод? На самом деле мошенники научились действовать и в этом сегменте. Например, пожилой женщине звонят на телефон и от имени ее сына, дочки или внуков просят срочно закинуть деньги на тот или иной номер. В данном случае злоумышленники рассчитывают на то, что их жертва, поддавшись эмоциям, не станет проверять, действительно ли ее родной человек звонил и реально ли ему нужны деньги.

Подвид этой схемы действует и в случае с молодыми одинокими людьми, которые не успели найти свою любовь. Мошенники создают поддельные профили знакомств и устанавливают отношения. Позднее, они могут, надеясь на ваше сострадание и щедрость, придумать историю с необходимостью неотложной помощи в виде денежного перевода.

«Пройдите опрос и получите миллион!»

Вы когда-нибудь получали странное электронное письмо с просьбой отправить деньги нуждающемуся? Или, возможно, в соцсетях появился красивый баннер, где, прикрываясь именем знаменитости или государственных органов, предлагают пройти опрос и оплату.

Сам опрос чаще всего достаточно простой, у вас поинтересуются, какие бренды одежды, авто или ритейла вы знаете, а потом поздравят с получением «заслуженного» вознаграждения за опрос. Правда, чтобы получить его, сначала нужно отправить «небольшую» сумму, якобы для оплаты комиссий банков. Доверчивая жертва честно вводит свои данные от карты и в итоге обнаруживает, что никакое вознаграждение не пришло, а все деньги с его карты переводами ушли на непонятные счета. В данном случае человек не может отменить транзакцию, а следы мошенников обычно уходят за границу.

Вариантов реализации данной схемы множество. Вам могут предложить покупку дома или автомобиля намного ниже рыночной стоимости и, чтобы не упустить такой шанс, просят отправить авансовый платеж. Мошенники могут представляться благотворительной организацией и собирать пожертвования с помощью банковского перевода или привлечь вас большими заработками на зарубежных биржах и для участия в перспективных проектах.

Вывести на чистую воду их непросто, так как они могут прикрываться именем законной благотворительной организации, выдавать себя за представителя якобы зарубежной инвестиционной компании, но, когда дело дойдет до перевода денег, предоставят вам данные уже мошеннического счета.

«Новый почтовый сервис»

Мошенничество с переводами денег могут совершить и в отношении тех, кто продает что-то через интернет. Схема простая — продавцу пишет якобы покупатель, сообщает, что он из другого города и предлагает воспользоваться для оплаты и пересылки товара якобы новым почтовым сервисом. «Покупатель» якобы «создает посылку», а продавец на открывающейся странице должен ввести данные карты, чтобы ему поступили деньги от «покупателя». Далее продавец остается без денег на карте, а «покупатель» исчезает.

Безопасность при переводе денег

Если вы столкнулись с одной из вышеуказанных ситуаций, задайте вначале себе простые вопросы: «Не является ли сделка слишком идеальной?», «А так ли хорошо я знаю свою новую любовь?», «Правда ли это мой родственник?». Необходимо сто раз все обдумать и проверить, прежде чем отправлять деньги. К примеру, если вам предложили инвестировать за границу, договоритесь о личной встрече с заинтересованными сторонами, чтобы удостовериться в реальности предлагаемых возможностей.

Если все-таки вы дошли до страницы ввода данных, то посмотрите на эту страницу. Нередки случаи, когда мошенники создают поддельные сайты с похожим дизайном известной компании или организации. Отличить их можно только по адресу в веб-строке. А еще лучше лично позвонить в организацию, от имени которой направлено предложение, и узнать, есть ли у них такой сервис.

Также часто пользователи, отправляющие деньги через Интернет, сталкиваются с риском перехвата и кражи информации из-за небезопасных браузеров и серверов. Убедитесь, что на используемом веб-сайте есть небольшой логотип замка слева от строки поиска в браузере, это действующий сертификат SSL. Вы можете проверить действительность сертификата SSL, щелкнув на значок замка. Всегда проверяйте, чтобы платформа имела как минимум двухэтапные процессы проверки для дополнительной безопасности. Желательно использование многоуровневого шифрования данных, когда данные кодируются несколько раз, чтобы посторонние не могли их прочесть при попытке кражи или взлома на пути к получателю.

Как обезопасить себя от кражи электронных переводов

Независимо от того, используете ли вы банковский перевод, онлайн-перевод денег или денежные переводы, вам необходимо всегда проверять протоколы безопасности и соблюдать следующие правила безопасности:

— всегда используйте надежный пароль, который будет сложно подобрать или угадать, и обязательно передавайте его по защищенному каналу связи. Более того, регулярно меняйте пароли, не следует использовать дату своего рождения или имя в качестве PIN-кода или пароля.

— отключайте параметры автозаполнения или запоминания пароля на своем компьютере, а также не сохраняйте данные на общедоступных компьютерах;

— защищайте и свою электронную почту — выходите из системы, если вам нужно отойти от компьютера. Не оставляйте свое устройство в общественных местах без присмотра;

— всегда дважды проверяйте правильность вводимой информации, существует риск, что вы можете ввести неправильную информацию о получателе и перевод будет доставлен другому лицу;

— не пользуйтесь электронными переводами для оплаты товаров или услуг. Электронные переводы весьма сложно оспорить или вернуть, как и платежи наличными. Если вы что-то покупаете через интернет, производите оплату кредитной или дебетовой картой: при этом обеспечивается дополнительная защита платежей;

— проверяйте URL-адреса и адреса электронной почты. Внимательно смотрите на адреса веб-сайтов и полные адреса электронной почты отправителей, чтобы быть уверенным, что вас не пытаются обмануть. Проверяйте, что сайт использует протокол HTTPS, и не доверяйте сайтам на HTTP;

— обращайте внимание на орфографические и грамматические ошибки. Настоящие банки и продавцы товаров проверяют свои электронные письма, чтобы выглядеть как можно более профессионально. Орфографические, грамматические или пунктуационные ошибки могут указывать на попытку мошенничества.

— если вас торопят, например, если вам говорят, что нужно «действовать быстро», чтобы успеть воспользоваться специальным предложением или купить товар, пока он не закончился, или что ваши деньги «под угрозой» и вы должны перевести их на другой счет. Когда речь идет о ваших финансах, вас будут пытаться заставить паниковать только преступники, а не официальные представители организаций.

Если вы все-таки стали жертвой кражи электронного перевода или мошенничества, связанного с ним, первым делом нужно немедленно связаться с вашим банком или компанией, посредством которых вы осуществляете перевод. Предупредите их о происшествии и выясните, сможете ли вы остановить транзакцию денежных средств. Обязательно заблокируйте счета, подвергнутые взлому, смените все пароли в том числе от учетных записей в социальных сетях. И напишите официальное заявление в правоохранительные органы по месту жительства.