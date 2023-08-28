Качественной питьевой водой обеспечат жителей Толебийского района

Качественной питьевой водой обеспечат жителей ещё 4 сёл Толебийского района Туркестанской области.

Сейчас там идёт реконструкция водопроводной системы и строительство нового резервуара. Местные власти обещают, через 2 года проблему питьевой воды решат во всех населённых пунктах района.

Системе водоснабжения в селе Узынарык исполнилось уже четверть века. За это время и резервуар и водопровод износились. Местные жители надеются, что реконструкция позволит восстановить круглосуточную подачу воды.

«Нам дают воду всего несколько часов в день, что, конечно, очень неудобно. Вода очень чистая родниковая. С нетерпением ждем, когда запустят водопровод», — говорит Улыкбек Жумадилов, житель с. Узынарык.

Новая система водоснабжения заработает в следующем году. Стоимость проекта составляет 361 миллионов тенге.

«Суточное потребление воды составляет 157 кубометров. Объем накопителя почти в 2 раза больше. В ночное время вода будет перенаправляться в арыки», — говорит Бахытжан Бекназаров, представитель подрядной организации.

В Толебийском районе 55 населенных пунктов. Все они, кроме одного, обеспечены централизованным водоснабжением. Но из-за изношенности коммуникации, в некоторых селах воду подают по графику. Водопроводные сети прокладывают еще в 3 селах: Керегетас, Алшалы и Диханколь.

«С запуском водопровода чистой водой будут обеспечены все 4 населенных пункта. Готовимся к строительству водоснабжения в селе Жанакуш. Проектно-сметная документация утверждена, объявлен тендер», — говорит Жаксылык Канатбаев, заместитель руководителя отдела ЖКХ.

До конца года строительство новых водопроводов начнется еще в 6 населенных пунктах. Таким образом, в 2025-м году централизованное водоснабжение будет во всем районе.