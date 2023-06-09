Спортивные секции организовали для особенных детей

В Шымкенте особенные дети могут бесплатно заниматься спортом. Тренеры центра «Жас жауынгер» закаляют и приобщают к здоровому образу жизни особенных детей в возрасте от 5 до 18 лет.

По словам директора Центра, спорт дает им особую мотивацию и способствует выздоравливанию от болезней.

«У нас в настоящее время есть бокс, борьба и дзюдо. Чтобы заниматься с особенными детьми тренеры прошли специальное обучение. Ребятам здесь предоставляется бесплатная медицинская помощь. Так же нам помогают наши братья-спортсмены, они предоставляют нам необходимый инвентарь», — говорит директор Центра спортивной адаптации особенных детей «Жас жауынгер» г. Шымкента Сунгат Толебай.

Чтобы придать детям новый уровень мотивации на встречу с ними пришли именитые спортсмены. В мероприятии принял участие чемпион мира по боксу Биржан Жакып. Он пообщался с юными спортсменами, рассказав о том какую пользу детям несут тренировки. Чемпион говорит, у подростков, ведущих здоровый образ жизни, мышцы будут работать лучше что поможет победить любой недуг.

«Есть много способов лечения таких детей. Я думаю, что спорт это тоже особый вид лечения. Кто-то, сам может идти вперед развиваться. А кому -то нужна помощь. Тренировки стимулируют весь организм. Так как работают все мышцы. Упражнения помогают таким детям владеть своим телом и исцелиться при помощи спорта», — рассказывает чемпион мира по боксу Биржан Жакыпов.

Оразгуль Жумагулова с момента открытия Центра водит в спортивную секцию троих внуков. Но сегодня у неё особенно радостный день. Внуки, которые до 5-6 лет почти не разговаривали, для бабушки сочинили и прочитали стихи. Это результат работы специалистов адаптационного центра.

«Мой внук не говорил до 6 лет. Я его привела в этот центр. Потом привела ещё двух внуков. Практика общения здесь принесла много пользы. Мой внук Алихан не разговаривал, но здесь занимаясь физическими упражнениями заговорил. Я уезжала в Манкент на 10 дней, а он написал для меня стихотворение. Чтобы послушать его я приехала сюда. Сегодня у меня просто праздничное настроение. Мы благодарны всем, кто организовал такой замечательный центр», — сказала жительница Шымкента Оразкуль Жумагулова.

Центр адаптации работает совместно с социальным фондом «Қазақстан халқына». В Казахстане у учреждения есть свои филиалы в 5-ти городах. Шымкентский центр работает более полутора лет. И на сегодня более 70 особенных детей свободно занимаются спортом.