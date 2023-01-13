Шымкентский приют ломится от наплыва бездомных с обморожениями

Невиданные морозы спровоцировали наплыв бездомных в центре социальной адаптации Шымкента.

За несколько дней за помощью обратились 50 человек, некоторых привезли с обморожениями спасатели.

В этом центре проживают те, кому идти некуда, там много алкоголиков, людей, которые ведут беспризорный образ жизни, есть отдел и для бывших заключенных, они находятся отдельно.

Уйти планируют с наступлением тепла несколько человек, они привыкли вести такой образ жизни, в основном живут на улице и в подвалах. В центре правила нарушать порядок нельзя — спиртное категорически запрещено.

«С наступлением холодов поступило 50 человек, здесь они получают мед помощь, их сначала проверяют потом уже, допускают ко всем. Людей сейчас много, но места есть«, — говорит Серик Абдыхаимов сотрудник центра адаптации людей г. Шымкента.

В центре адаптации уверяют, что люди которых привозят в критическом состоянии, придя в себя они покидают стены центра и ведут беспризорный образ жизни. Всего в центре около двухсот человек.