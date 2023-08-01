Шымкент бьет рекорды по привлечению инвестиций

За первые 6 месяцев этого года в экономику Шымкента было привлечено 223 млрд 600 миллионов тенге, это почти на 30% больше прошлогоднего показателя.

Об этом на очередном брифинге сообщил руководитель городского управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Биржан Азимбердиев. Он так же рассказал о работе проделанной проделанной ведомством и планах на ближайшее полугодие.

Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития работает по четырём основным направлениям — развитие промышленного сектора, торговли, государственная поддержка бизнеса и привлечение инвестиций. Это основные секторы экономики, от которых зависит благосостояние Шымкента.

Как рассказал Биржан Азимбердиев на сегодня в городе насчитывается 128 тысяч 600 предприятий малого и среднего бизнеса. Это на 47 % больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом численность занятых в малом и среднем предпринимательстве составила 213 тысяч 700 человек, увеличившись почти на 19 процентов.

«Всего субъекты малого и среднего бизнеса в первом полугодии выпустили продукции на 517 млрд 800 миллионов тенге, что больше на 37 процентов чем за 6 месяцев прошлого года. Доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте достигла 50,3%. Объем выпущенной промышленной продукции за январь-июнь 2023 года составил 498,3 млрд. тенге. Индекс промышленного производства по сравнению с таким же периодом прошлого года 101 процент», — говорит руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Шымкента Биржан Азимбирдиев.

На поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках государственных программ на этот год выделено почти 20 млрд-ов тенге. При этом с начала года государство поддержало более трёх с половиной тысяч проектов на 14 миллиардов тенге. А в рамках пятилетнего «Национального проекта по развитию предпринимательства» 3 тысячи 300 проектов получили 13,5 млрд-ов тенге.

«Всего по итогам января-июня текущего года объем привлеченных инвестиций в экономику Шымкента составил 223 млрд. 600 миллионов тенге. Доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте занимает половину общего объёма достигнув 50 и 3 десятых %», — рассказал руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Шымкента Биржан Азимбирдиев.

Рассказал Биржан Азимбердиев и о том, как ведётся борьба с незаконной торговлей. С начала года в Шымкенте составлено 728 административных протоколов, наложено штрафов на 2 миллиона 356 тысяч тенге. Миллион 400 тысяч, из которых, уже взыскано.