Ссора знакомых привела к гибели 40-летнего мужчины

Вечером 25 августа обнаружили труп 40-летнего мужчины в микрорайоне Тельман, передает OTYRAR.

В ходе осмотра тела судмедэксперты обнаружили множество повреждении на теле усопшего.

Факт полицейские зарегистрировали по ч. 3 ст. 106 ”Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“ УК РК.

Подозреваемого задержали. Им оказался 47-летний знакомый погибшего.

Как выяснилось, между мужчинами возникла драка, в ходе которой подозреваемый нокаутировал оппонента и ушел.

В настоящее время задержанный находится под стражей.