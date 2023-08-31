Ссора знакомых привела к гибели 40-летнего мужчины

Вечером 25 августа обнаружили труп 40-летнего мужчины в микрорайоне Тельман, передает OTYRAR.
В ходе осмотра тела судмедэксперты обнаружили множество повреждении на теле усопшего.
Факт полицейские зарегистрировали по ч. 3 ст. 106 ”Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“ УК РК.
Подозреваемого задержали. Им оказался 47-летний знакомый погибшего.
Как выяснилось, между мужчинами возникла драка, в ходе которой подозреваемый нокаутировал оппонента и ушел.
В настоящее время задержанный находится под стражей.
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