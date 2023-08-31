Стали известны причины трагической аварии в Туркестанской области

Трое человек погибли в ходе ДТП на трассе «Аксукент-Карамурт» в Сайрамском районе, передает OTYRAR.

Как выяснилось водитель «KIA K5» не справился с управлением из-за лопнувшего заднего колеса и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с грузовой автомашиной марки «ЗИЛ 4331», который двигался по своей полосе во встречном направлении.

Водитель и 2 пассажира автомобиля марки «KIA K5» от полученных травм скончались на месте происшествия. В ходе медицинского освидетельствования водителя грузовой автомашины «ЗИЛ 4331» установлено, что он не употреблял алкоголь.

Автомобили водворены на штрафстоянку и назначены необходимые экспертизы. Данный факт зарегистрирован по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

В настоящее время Управлением полиции Сайрамского района проводится всестороннее расследование и выясняются все обстоятельства.