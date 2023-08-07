Традиция или преступление?: Ужесточить наказание за кражу невест хотят в стране

В Казахстане хотят ужесточить наказание за кражу невест.

Сейчас по законодательству в одну статью объединены все кражи людей. При этом, если человек добровольно отпустит похищенную, то его освобождают от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления. Казахстанский омбудсмен по правам человека считает, что такие мужчины должны понести наказание.

Кража невесты, если она против брака — не старинный обычай, а преступление. Понять масштаб проблемы сейчас сложно, говорит омбудсмен, ведь статистики по кражам девушек с целью вступления в брак нет, в уголовном кодексе отсутствует отдельный состав такого правонарушения. При этом если мужчина после кражи отпустил женщину, то его освобождают от ответственности.

«Мы предложили генеральной прокуратуре разработать и выделить отдельный состав преступления, чтобы он не охватывался статьей 125. Это предложение основано на опыте наших сопредельных стран. А также на рекомендациях договорных органов ООН», — говорит Артур Ластаев, уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан.

Сейчас проект находится на обсуждении. По данным омбудсмена, как минимум 200 девушек с 2019 года пережили похищение с целью женитьбы. Выделение «кражи невест» в отдельную статью даст предупреждающий эффект, позволив снизить уровень преступности в отношении женщин. Специалисты говорят, если семья начинается с насилия, здоровых отношений в ней не выстроить.

«Насилием, против воли если создать семью это ни к чему хорошему не приведет. Они должны взаимопониманием, понимать друг друга и любить, это должно быть так красиво и обоюдно только тогда будет хорошая и счастливая семья. Для воспитания детей это немаловажный фактор», — говорит Тореайым Султанова, депутат маслихата г.Шымкента.

Специалисты говорят, в семьях, где невеста была украдена и ее уговорили остаться, чаще всего процветает насилие. Но особенно в отдаленных от крупных городов населенных пунктов к такому способу завести семью относятся лояльно. Общественники уверены, такие традиции должны кануть в лету.