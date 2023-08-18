В Шымкенте вынесли приговор мужчине, который избил беременную женщину

В Шымкенте вынесли приговор мужчине, который в прошлом году избил беременную женщину.

Прошлой осенью Назмину Ташмуратову избил муж сестры. Она вместе с мамой приехали к зятю домой, чтобы забрать детей и вещи, после того как ее сестра ушла от него.

Женщина тогда находилась на седьмом месяце беременности, но домашнего тирана это не остановило и он решил выместить злость на ней. Мужчина выбил ей несколько зубов, повредил челюсть и сломал нос пришлось наложить несколько швов на лицо. А еще ударил в живот. Ребенок родился раньше срока.

«У них были с мужем проблемы, мы поехали туда забрать вещи сестры, он прибежал сначала мою маму избил. Я не ожидала он избил меня я упала и он пинал меня в живот два раза. У меня сын с пороком сердца родился», — говорит Назмина Ташмуратова, пострадавшая.

Спустя 11 месяцев мужчину представили к суду. Его обвиняли по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», самое суровое наказание по ней — лишение свободы сроком до двух лет. Но судья вынес наказание мягче.

«Суд учел, что потерпевшая сторона сама пошла в дом для выяснения отношений приговором суда подсудимый признан виновным в причинении вреда средней тяжести и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год», — говорит Максат Мыстаев, судья межрайонного суда по уголовным делам.

Потерпевшие с приговором не согласны и намерены подавать апелляцию.

Практически каждый день в СМИ появляются новости о насилии в отношении женщин. Их бьют, над ними издеваются, доводят до суицида и убивают. За последние два с половиной года домашние агрессоры убили 300 женщин. Почти 900 получили тяжелые травмы, чуть меньше, восьмистам жертвам нанесен средний ущерб здоровью. Только в июле этого года, за один месяц, с сообщениями о бытовом насилии в полицию обратились 10 тысяч казахстанок по всей стране.

Общественники и юристы уже несколько лет бьются за ужесточение наказания по статьям, которые применяют к бытовому насилию. В первую очередь криминализировать Побои и нанесение легкого вреда здоровью их.

«Нужно ставить вопрос о введении уголовной ответственность за бытовое насилие в том числе за побои не только семейные а в целом за побои одним из эффективных способов за наказание и легкий вред здоровью я считаю что это общественные работы, ограничение свободы либо лишение свободы на небольшие срок», — говорит Серик Беркамалов, исполнительный директор союза юристов Казахстана.

Система штрафов и административных арестов, говорит юрист, показала себя неэффективной. И только уголовное наказание может показать домашнему тирану что распускать руки незаконно. При этом общественники просят чтобы насилие именно в семье, где нужно защищать а не бить, в судах рассматривали как отягчающие обстоятельства.