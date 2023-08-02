В Шымкенте за рынком горели здание и автомобиль

Пожар произошел 1 августа возле самого оживлённого рынка Самал.

Огонь повредил кровлю здания, площадь которого составила 60 кв. м. Крыша сгорела полностью, после синее пламя охватило и рядом стоящую иномарку. К счастью вовремя подоспели спасатели и огонь удалось потушить быстро.

Пострадавших и погибших нет. Причина пожара выясняется.

«В тушении пожара были задействованы 12 сотрудников пожарной службы ДЧС г. Шымкент и 3 единицы техники, 1 бригада филиала Центра медицины катастроф», — сообщили в ДЧС Шымкента.