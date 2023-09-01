Новое студенческое общежитие открыли в Шымкенте. Оно стало временным домов для пятисот учащихся государственного университета. Это жильё со всеми удобствами: просторные комнаты, современная кухня, библиотека и тренажерный зал.

При заселении приоритет отдавался студентам, приехавшим из сельской местности, а также подросткам из многодетных семей. Современное общежитие построили в рамках программы государственно-частного партнёрства. Это решение не только снижает нагрузку на бюджет, но и гораздо быстрее решает проблему с дефицитом мест, сообщили в министерстве науки и высшего образования. По данным ведомства, пока вопрос нехватки мест в общежитиях остаётся актуальным для многих регионов страны.

«Для таких молодых людей, как я, проживающих в сельской местности, это общежитие очень выгодно. Находится недалеко от университета. А ещё соответствует всем современным требованиям», — говорит Айкен Сатбаева, студентка.

«Министерство ведёт работу в этом направлении, у нас оператором является финансовый центр, который в рамках проекта ГЧП ищет партнеров и реализует все эти проекты. Финансовый центр осуществляет подушевое финансирования на каждого студента», — говорит Гульзат Кубенова, представитель комитета высшего и послевузовского образования.