Новое современное студенческое общежитие появилось в Шымкенте

На одно новое общежитие в Шымкенте стало больше.

Дом для студентов на 550 мест сдан в эксплуатацию. В общежитии предусмотрен читальный зал, столовая и даже кинотеатр.

В этом общежитии смогут разместиться 550 иногородних. Для студентов, магистрантов и докторантов создали не только необходимые, но и современные, комфортабельные условия для проживания. Общежитие построено в гостиничном стиле.

Студентка 1-го курса Айым Рахманкулкызы уже успела оценить преимущества. Для девушки стало приятной неожиданностью совокупность комфортных условий и доступный размер платы. Стоимость одной комнаты 23 тысячи тенге в месяц.

Айым Рахманкулкызы, студентка:

«31-го августа заселилась, очень нравится, все помогают. Цена приемлемая. В комнате есть шкаф, кондиционер, диваны тоже очень удобные».

У всех комнат есть собственная ванная и уборная. В общежитии предусмотрен читальный зал, столовая, медицинский центр, прачечная и даже кинотеатр в зоне отдыха.



Гани Бесбаев, проректор по учебной социальной и воспитательной работе:

«Особенность этого общежития в том, что оно оснащено современной техникой. Для студентов созданы все условия. Локация – рядом с университетом. В целом 1600 наших студентов обеспечены общежитиями. В новом Доме для студентов из 550 (пятисот пятидесяти) мест, 98 процентов студентов уже заселились».

Новое общежитие в Шымкенте включает два здания: трехэтажное и 5-этажное по улице Байтурсынова. Построены они в рамках государственно-частного партнерства.

Бексултан Усипали, директор ТОО «SUNRISE CY»

«Поздравляю всех с открытием общежития! Можно смело сказать, с Днем рождения! Кстати, в этом университет я раньше учился».

Это четвертое общежитие вуза. Всего в этом году в университет поступило 6 тысяч 313 студентов. На проживание в общежитии подали 2 565 заявок и фактически все они одобрены, уверяет проректор университета.