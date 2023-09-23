Массовая драка подростков попала на видео в Туркестанской области

Словесная перепалка переросла в массовую драку в Туркестанской области.

Шокирующий инцидент произошел в Келесском районе. Видео с места потасовки вмиг облетело социальные сети. На кадрах, несколько школьников жестоко избивают друг друга. Ученицы пытаются разнять их. В этот момент один из участников драки пинает оппонента в лицо. После сильного удара он падает на землю. Находившиеся рядом школьницы пытаются оказать помощь.

На жестокую драку отреагировали полицейские. В пресс-службе управления полиции Келесского района рассказали, что об инциденте сообщили очевидцы. Выяснилось, что между двумя учениками старших классов одной из школ Келесского района произошла словесная ссора. Один из них позвал знакомого ученика старших классов соседней школы, который нанес удар ученику. Пострадавший одинадцитиклассник попал с травмами в больницу.

«21 сентября текущего года в Келесский районный отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила о потасовке между учениками 11 класса. На место происшествия незамедлительно выехали руководство ДП Туркестанской области и районного отдела полиции. Данный факт зарегистрирован по статье «Хулиганство», проводится досудебное расследование. Ранее, по поручению начальника Департамента полиции Туркестанской области, сотрудниками 17 районных подразделений полиции, акиматами и коллектив школ были проведены ряд мероприятий по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. Также проведены специальные собрания с участием родителей»,- рассказали в пресс-службе РУП Келесского района.