Пройтись пешком посоветовали новому акиму Шымкента жители города

Новый глава Шымкента уже преступил к своим обязанностям, при этом жители мегаполиса просят Габита Сыздыкбекова обратить внимание на проблемные вопросы.

По мнению горожан, главный проблемный вопрос — коммунальный. Одни просят уделить внимание, как кладут трубы. Другие просят решить вопрос с бездомными животными.

Советуют жители мегаполиса контролировать качество строительства новых многоэтажных домов и обновить участки, где дорога обветшала.

«Пусть аким посмотрит какие у нас дороги внутриквартальные, что нет освещения на многих улицах. А еще бы уделить внимание улицам Шымкента. Чтобы было чисто, пусть пройдется», — говорят горожане.

Мы выбрали комментарии жителей.

— Детские футбольные площадки давно не ремонтировали, которые за решеткой.

— Колодцы сделать вровень с уровнем асфальта. И в целом на водителей обратить внимание, дороги — парковки — разметки и т.д.

— Пусть на ЖД вокзал придет, посмотрит как мы живем.

— А про зеленую балку все забыли? Все уже не будут строить новый город?

— Пусть аким без предупреждения ходит, много чего увидит.

— Нужно ему дать время, потом пусть пройдет.

— Бензин, чтобы дешевле был и продукты питания. (орфография сохранена).

Жители возлагают большие надежды на нового акима и дают ему время для знакомства с городом, при этом советуют ему пройтись не в окружении помощников, а пешком в одиночку.

Примет ли градоначальник к сведению советы шымкентцев пока не ясно.