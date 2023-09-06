Шымкентцы окрестили нового акима мини-версией Токаева

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Редактор Жулдыз Ахмет
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Жители Шымкента активно обсуждают назначение нового акима, в том числе и в социальных сетях. Популярная блогерша Диана Идрис даже записала ироничное видео, в котором сравнила Габита Сыздыкбекова с Главой государства.

Девушка назвала нового акима Шымкента «мини-версией» Касым-Жомарта Токаева из-за его опыта работы в Министерстве иностранных дел и знания языков.

«Он дипломат, знает много языков. Он почти как Касым-Жомарт Кемелевич, только мини версия- флакон 30 мл, а там где то 150 мл. Ну и наконец наш город начнет благоухать, сиять, у нас будет всё культурно», — завила девушка.

Видео завирусилось в социальных сетях и набрало много реакций. Подписчики- жители Шымкента пишут: «Он даже внешне напоминает Токаева. Возможно работали вместе, кто знает», «Каким бы красивым ни был, лишь бы работал хорошо, тогда и будем хвалить», «Я тоже верю, что многое поменяется в лучшую сторону и будет Шымкент number one», «Пошла гуглить».

Тем временем дискуссии не умолкали. Активные пользователи социальных сетей то и дело публиковали фотографии акима и даже успели прозвать его своим «крашем».

А что известно об акиме на сегодняшний день? Кроме официальной биографии практически ничего. Итак, Габит Сыздыкбеков родился в 1980 году в Шымкенте, но большую часть своей жизни провел за пределами южного мегаполиса. География его учебы и службы выглядит так: Астана, Москва, Франция, Сербия.

Учеба, жизнь за границей. 

Он окончил Казахский государственный юридический университет в столице, а затем элитный вуз, откуда вышли многие выдающиеся политики- Дипломатическую академию МИД РФ. Кстати тут также учился и Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич.

Трудовую деятельность Габит Сыздыкбеков начал в 2004 году в должности атташе Службы государственного протокола МИД РК. Два раза Сыздыкбеков уходил в Сенат на пару лет, там он курировал вопросы международных отношений. Получается, что до 2021 года аким Шымкента работал на разных должностях в структуре МИДа — был секретарем Департамента Европы и Америки, начальником управления Департамента Азии и Африки.

Около 5 лет жил во Франции — был советником посольства Казахстана. Почти 2 года жил в Сербии — был послом Казахстана в этой стране. В Казахстан вернулся на должность первого заместителя Руководителя Канцелярии Премьер-министра, а с февраля 2023 года переведен первым заместителем Руководителя Аппарата Правительства.

Семья, отец- предприниматель, Геннадий Головкин. 

О личной жизни и семье нового акима Сыздыкбекова Габита Абдимажитовича вообще ничего неизвестно. Разве что можно предположить, что Сыздыкбеков Абдимажит Саттарович- предприниматель и житель Шымкента, является его родным отцом. Вот о нем как раз таки информации побольше. Известно, что Абдимажит Саттарович тот самый казах- болельщик, подаривший Геннадию Головкину казахский чапан на бое в Монако.

Фото https://kaz.tgstat.com/uz/channel/@bpsnews

Кстати в то время Габит Сыздыкбеков (2015 год) работал в посольстве Казахстана во Французской Республике. Судя по этому фото, он тоже является фанатом Геннадия Головкина.

Вот такие коллажи распространяют жители Шымкента

Идем дальше. Открытые источники указывают, что Сыздыкбекову Абдимажиту Саттаровичу принадлежат как минимум 4 компании и благотворительный фонд OTYRAR CHARITY. Одна компания занимается оптовой торговлей изделий из бетона, цемента и гипса, 2 компании указаны просто как смешанное сельское хозяйство, одна компания- разведение овец и коз. Функционируют ли эти фирмы на сегодняшний день, неизвестно.

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Казахстан- Сербия.

К слову, наибольшую активность Габит Сыздыкбеков проявил во время работы Чрезвычайным и полномоченным послом РК в Сербии. По сути в 2019 году Казахстан впервые открыл там посольство и отправил молодого дипломата развивать казахско-сербские отношения. Тогда он активно продвигал казахскую культуру, презентовал сборник стихов Абая на сербском языке, регулярно проводил встречи с представителями промышленности Сербии и с должностными лицами. Эта работа, можно сказать, стала отличным трамплином для роста.

Фото zakon.kz
Посол Казахстана с министром иностранных дел Сербии. Фото взято с сайта МИДа

Уже в 2021 году он вернулся в Казахстан на должность первого замрука Канцелярии Премьер-министра, в феврале 2023 стал первым замруком Аппарата Правительства. А 5 сентября Указом президента страны возглавил третий по величине город — Шымкент.

Одним словом, Габит Сыздыкбеков- подающий надежды молодой аким, дипломат с большим опытом развития международных отношений, и хочется надеется, что все его знания и навыки помогут Шымкенту выйти на новый уровень развития.

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