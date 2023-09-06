Шымкентцы окрестили нового акима мини-версией Токаева

Жители Шымкента активно обсуждают назначение нового акима, в том числе и в социальных сетях. Популярная блогерша Диана Идрис даже записала ироничное видео, в котором сравнила Габита Сыздыкбекова с Главой государства.

Девушка назвала нового акима Шымкента «мини-версией» Касым-Жомарта Токаева из-за его опыта работы в Министерстве иностранных дел и знания языков.

«Он дипломат, знает много языков. Он почти как Касым-Жомарт Кемелевич, только мини версия- флакон 30 мл, а там где то 150 мл. Ну и наконец наш город начнет благоухать, сиять, у нас будет всё культурно», — завила девушка.

Видео завирусилось в социальных сетях и набрало много реакций. Подписчики- жители Шымкента пишут: «Он даже внешне напоминает Токаева. Возможно работали вместе, кто знает», «Каким бы красивым ни был, лишь бы работал хорошо, тогда и будем хвалить», «Я тоже верю, что многое поменяется в лучшую сторону и будет Шымкент number one», «Пошла гуглить».

Тем временем дискуссии не умолкали. Активные пользователи социальных сетей то и дело публиковали фотографии акима и даже успели прозвать его своим «крашем».

А что известно об акиме на сегодняшний день? Кроме официальной биографии практически ничего. Итак, Габит Сыздыкбеков родился в 1980 году в Шымкенте, но большую часть своей жизни провел за пределами южного мегаполиса. География его учебы и службы выглядит так: Астана, Москва, Франция, Сербия.

Учеба, жизнь за границей.

Он окончил Казахский государственный юридический университет в столице, а затем элитный вуз, откуда вышли многие выдающиеся политики- Дипломатическую академию МИД РФ. Кстати тут также учился и Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич.

Трудовую деятельность Габит Сыздыкбеков начал в 2004 году в должности атташе Службы государственного протокола МИД РК. Два раза Сыздыкбеков уходил в Сенат на пару лет, там он курировал вопросы международных отношений. Получается, что до 2021 года аким Шымкента работал на разных должностях в структуре МИДа — был секретарем Департамента Европы и Америки, начальником управления Департамента Азии и Африки.

Около 5 лет жил во Франции — был советником посольства Казахстана. Почти 2 года жил в Сербии — был послом Казахстана в этой стране. В Казахстан вернулся на должность первого заместителя Руководителя Канцелярии Премьер-министра, а с февраля 2023 года переведен первым заместителем Руководителя Аппарата Правительства.

Семья, отец- предприниматель, Геннадий Головкин.

О личной жизни и семье нового акима Сыздыкбекова Габита Абдимажитовича вообще ничего неизвестно. Разве что можно предположить, что Сыздыкбеков Абдимажит Саттарович- предприниматель и житель Шымкента, является его родным отцом. Вот о нем как раз таки информации побольше. Известно, что Абдимажит Саттарович тот самый казах- болельщик, подаривший Геннадию Головкину казахский чапан на бое в Монако.

Кстати в то время Габит Сыздыкбеков (2015 год) работал в посольстве Казахстана во Французской Республике. Судя по этому фото, он тоже является фанатом Геннадия Головкина.

Идем дальше. Открытые источники указывают, что Сыздыкбекову Абдимажиту Саттаровичу принадлежат как минимум 4 компании и благотворительный фонд OTYRAR CHARITY. Одна компания занимается оптовой торговлей изделий из бетона, цемента и гипса, 2 компании указаны просто как смешанное сельское хозяйство, одна компания- разведение овец и коз. Функционируют ли эти фирмы на сегодняшний день, неизвестно.

Казахстан- Сербия.

К слову, наибольшую активность Габит Сыздыкбеков проявил во время работы Чрезвычайным и полномоченным послом РК в Сербии. По сути в 2019 году Казахстан впервые открыл там посольство и отправил молодого дипломата развивать казахско-сербские отношения. Тогда он активно продвигал казахскую культуру, презентовал сборник стихов Абая на сербском языке, регулярно проводил встречи с представителями промышленности Сербии и с должностными лицами. Эта работа, можно сказать, стала отличным трамплином для роста.

Уже в 2021 году он вернулся в Казахстан на должность первого замрука Канцелярии Премьер-министра, в феврале 2023 стал первым замруком Аппарата Правительства. А 5 сентября Указом президента страны возглавил третий по величине город — Шымкент.

Одним словом, Габит Сыздыкбеков- подающий надежды молодой аким, дипломат с большим опытом развития международных отношений, и хочется надеется, что все его знания и навыки помогут Шымкенту выйти на новый уровень развития.