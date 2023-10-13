Больше миллиона казахстанок не платят пенсионные отчисления

Как минимум 1 млн 200 тысяч безработных казахстанок не сидят в декрете и не имеют пенсионных отчислений.

Такие данные привели в министерстве труда. Зачастую это женщины, которые после декретного отпуска остались сидеть дома и ухаживать за детьми. Это неизменно приведет к тому, что в будущем мы получим пласт женщин, которые будут получать минимальную пенсию. При этом, как показывает практика, не за всеми в старости ухаживают дети. Поэтому специалисты говорят, государство должно помочь таким женщинам.

«Я предлагаю решение такое, чтобы платились на детей пособия, а на маму пенсионные отчисления, когда она воспитывает детей, до того возраста пока ребенок не начинает самостоятельно ходить в школу на практике с 8-9 лет», — говорит Марат Абдурахманов, экономист.

Правда, для этого нужно поменять ряд законов. Сейчас, женщины самостоятельно могут начислять себе пенсионные отчисления даже не работая. При этом, как рассказали в министерстве труда, официально безработными числятся всего 247 тысячи женщин, они подали заявления для поиска работы. Сейчас казахстанки могут пройти которкосрочные курсы обучения по запросу работодателя и в дальнейшем трудоустроиться. А также получить знания онлайн.

«Для женщин имеется доступ к курсам управления персоналом, кройки и шитья, бухгалтерские курсы, курсы макияжа, основы маркетинга, финансовая грамотность и другие, также у нас ведется активная работа в поддержке женщин в предпринимательстве»,- говорит Жансая Толеужан, главный эксперт департамента занятости населения МТСЗН РК.

Кроме того, говорят в минтруда, можно принять участие в общественных работах или устроиться на социальные рабочие места, где не нужна квалификация и опыт работы. В любом случае специалисты советуют уже сейчас задуматься о своей пенсии и отчислять хотя бы «минималку».