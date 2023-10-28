Двоих детей спасли в горах Туркестанской области

Спасатели обнаружили двух пропавших детей на горе Казыгурт в 7 км от села Атбулак Казыгуртского района.

По словам пропавших, они не смогли самостоятельно спуститься с горы.

27 октября в 22:35 часов на пульт ДЧС «112» Туркестанской области поступило сообщение о пропаже детей. Двое детей 12 и 13 лет вышли в горы в 11:00 часов. Спасенные не нуждались в медицинской помощи.

В розыске были задействованы 13 спасателей и 3 единицы техники ДЧС Туркестанской области, 6 сотрудников оперативно-спасательного отряда и 1 единица техники, 4 сотрудника департамента полиции и 1 единица техники.