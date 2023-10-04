Габит Сыздыкбеков провёл первую встречу с горсоветом

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков встретился с активистами городского общественного совета.

Это первая встреча руководителя города с представителями общественности. В ходе часовой беседы градоначальник познакомился с активом и выслушал пожелания горожан.

В первые минуты встречи, акиму города поимённо представляют всех активистов городского общественного совета, вкратце охарактеризовав их род деятельности. Общественный совет широко представлен всеми слоями общества и специалистами разных отраслей. И потому неудивительно, что одно из первых предложений членов Совета — работать совместно в решении вопросов городского развития.

«Здесь среди гражданских активистов Совета есть люди, которые уже занимались хозяйственной деятельностью в городе ещё со времён Асанбая Аскарова. Мы будем помогать вам в решении вопросов благоустройства города, можете рассчитывать на нашу поддержку, а в свою очередь хотим попросить прислушиваться к нашим предложениям и оказывать содействие со стороны властей. Мы все патриоты Шымкента города и желаем ему процветания», — сказал участник общественного совета г. Шымкента Абдулла Ахметов.

Несмотря на то, что в последние годы в Шымкенте сделано много, проблем перед растущим городом ещё достаточно заявили общественники. В частности остро стоит вопрос нехватки зон для массового отдыха горожан. И здесь говорят участники Совета, новый аким мог бы заявить о себе.

«Все предыдущие руководители города остались в истории Шымкента какими-то деяниями. Асанбай Аскаров — основал Дендропарк, Шукеев освободил и почистил озеро. Мырзахметов организовал мемориал. Айтенов сделал в городе развязки. А вам я хочу посоветовать разбить для города ещё один дендропарк», — внёс предложение другой участник общественного совета г. Шымкента Омир Шыныбекулы.

Прозвучали от общественников и предложения о финансировании некоторых проектов ранее не предусмотренных при распределении средств при формировании бюджета. Габит Сыздыков пообещал уделить внимание и этому вопросу.

«Что касается бюджета, его сначала нужно внимательно рассмотреть, во всём разобраться. Всё взвесить. Будем изучать по каждому пункту. Все другие проблемы мы тоже будем решать. Вместе с вами, мы всегда готовы выслушать ваши предложения. Я всегда открыт к диалогу. Спасибо большое за то, что нашли время на встречу со мной»,- сказал аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

В заключении встречи Габит Сыздыкбеков пообещал, что будет внимательно относиться к предложениям членов общественного Совета и они ещё не раз встретятся за круглым столом.