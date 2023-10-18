Как лудоманы и мошенники «сдирают» с людей миллионы

В Шымкент съехались звезды кино, артисты шоу-бизнеса и правоохранительные органы.

Цель у всех одна, предостеречь жителей мегаполиса от такой болезни как лудомания и мошенников, которые входят в доверие и лишают людей миллионов.

О любви, доверии и благородности поют артисты из Астаны. Столичные звезды, чиновники, прокуроры решили таким образом расставить приоритеты, донести до жителей кому верить и не попасть на уловки мошенников. В Туркестанской области больше 600 человек попались на уловки мошенников, вложили миллионы в финансовые пирамиды. Все винновые задержаны.

«В Туркестанской области из-за финансовой неграмотности 600 человек пострадали. Сумма превышает 200 млн тенге. Они вкладывали в финансовую пирамиду. Виновных нашли, дело на стадии окончания», — говорит Ерболат Балгабаев, руководитель ДЭР Туркестанской области.

Прокуроры и сотрудники департаменты экономических расследования заверили, внимание будут уделять всему, даже рекламе, на которую зачастую ведутся жители и попадают в руки мошенников. В регионе уже запретили сотни площадок для рекламы фин пирамид.

«Если есть признаки фин пирамиды мы против. Закрыли уже больше полутора тысяч реклам в сети и работа будет продолжена», — говорит Ерболат Балгабаев, руководитель ДЭР Туркестанской области.

В агентстве уверены, борьба будет сложная, но эффективная. Власти призывают население, проверять и верить только официальной информации. Если вдруг человек все же стал участником таких групп, немедленно сообщать об этом в правоохранительные органы.